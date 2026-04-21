Estados Unidos ha interceptado un buque de carga con bandera iraní en el Golfo Pérsico como parte de su bloqueo naval, según ha declarado Donald Trump.

El presidente estadounidense escribió en su plataforma Truth Social que el Touska fue incautado por la Armada de EE. UU. tras no responder a una advertencia para que se detuviera. Irán afirmó que se trataba de una violación del alto el fuego y que pronto tomaría represalias por el «acto de piratería armada».

El anuncio se produjo después de que la Casa Blanca confirmara que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezaría otra delegación para una segunda ronda de conversaciones sobre el fin de la guerra con Irán en Pakistán.

Teherán aún no ha confirmado su asistencia. Los medios estatales iraníes han informado que los funcionarios no participarán mientras se mantenga el bloqueo estadounidense.

«Hoy, un buque de carga con bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 275 metros de largo y con un peso casi equivalente al de un portaaviones, intentó sortear nuestro bloqueo naval, y no les fue bien», escribió Trump.

Añadió que Estados Unidos había advertido al buque que se detuviera, pero que este hizo caso omiso, «así que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas».

«El TOUSKA está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. debido a su historial de actividades ilegales. Tenemos la custodia total del barco y estamos investigando qué hay a bordo.»

El Comando Central de Estados Unidos publicó posteriormente imágenes que, según afirmó, mostraban a un buque de guerra interceptando un carguero. En las imágenes se puede ver un cañón disparando en dirección al carguero.