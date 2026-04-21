Estados Unidos ha interceptado un buque de carga con bandera iraní en el Golfo Pérsico como parte de su bloqueo naval, según ha declarado Donald Trump.
El presidente estadounidense escribió en su plataforma Truth Social que el Touska fue incautado por la Armada de EE. UU. tras no responder a una advertencia para que se detuviera. Irán afirmó que se trataba de una violación del alto el fuego y que pronto tomaría represalias por el «acto de piratería armada».
El anuncio se produjo después de que la Casa Blanca confirmara que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezaría otra delegación para una segunda ronda de conversaciones sobre el fin de la guerra con Irán en Pakistán.
Teherán aún no ha confirmado su asistencia. Los medios estatales iraníes han informado que los funcionarios no participarán mientras se mantenga el bloqueo estadounidense.
«Hoy, un buque de carga con bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 275 metros de largo y con un peso casi equivalente al de un portaaviones, intentó sortear nuestro bloqueo naval, y no les fue bien», escribió Trump.
Añadió que Estados Unidos había advertido al buque que se detuviera, pero que este hizo caso omiso, «así que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas».
«El TOUSKA está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. debido a su historial de actividades ilegales. Tenemos la custodia total del barco y estamos investigando qué hay a bordo.»
El Comando Central de Estados Unidos publicó posteriormente imágenes que, según afirmó, mostraban a un buque de guerra interceptando un carguero. En las imágenes se puede ver un cañón disparando en dirección al carguero.
Según un comunicado difundido por medios estatales, un portavoz del cuartel general militar de Irán, Khatam al-Anbiya, afirmó que Estados Unidos, en «violación del alto el fuego, abrió fuego contra uno de los buques mercantes iraníes en aguas del mar de Omán, inutilizó su sistema de navegación y lo abordó» mediante el despliegue de infantes de marina.
«Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán pronto y tomarán represalias por este acto de piratería armada perpetrado por la Armada de los Estados Unidos», reza el comunicado.
Trump declaró el viernes que el bloqueo naval de los puertos iraníes continuaría hasta que ambos países llegaran a un acuerdo.
El conflicto comenzó con ataques estadounidenses e israelíes en todo Irán el 28 de febrero y continuó con oleadas de ataques en todo Oriente Medio durante cinco semanas, hasta que se declaró una tregua de dos semanas.
Trump anunció el bloqueo naval después de que una primera ronda de negociaciones a principios de este mes terminara sin acuerdo. Cuestiones clave, como el programa nuclear de Irán y el control del estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el transporte de petróleo, siguen en disputa.
El domingo por la mañana, Trump anunció que sus representantes llegarían el lunes a Pakistán, país que ha estado mediando entre ambos. El alto el fuego expira el miércoles.
Un funcionario de la Casa Blanca declaró a la BBC que, además de Vance, la delegación incluiría a los asesores de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también estuvieron presentes en las conversaciones anteriores.
Pero la agencia estatal de noticias iraní IRNA afirmó que los informes sobre una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos «no eran ciertos».
Añadió que el bloqueo estadounidense, junto con las exigencias «excesivas» y la retórica amenazante de Washington, habían «obstaculizado hasta ahora el progreso de las negociaciones».
No obstante, en Islamabad, la capital pakistaní, han comenzado los preparativos para nuevas conversaciones.
Según informó el corresponsal de la BBC en Pakistán, a los huéspedes del hotel donde se celebraron las conversaciones entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán el fin de semana pasado se les comunicó que debían marcharse.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, habló con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el domingo por la noche, según un comunicado emitido por su oficina. En el comunicado no se mencionó la posibilidad de nuevas conversaciones entre Irán y Estados Unidos.
El estrecho de Ormuz permaneció cerrado el domingo, un día después de que la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara el fin de su reapertura temporal debido al bloqueo estadounidense, que, según afirmó, violaba los términos del acuerdo de alto el fuego. Irán declaró que el estrecho permanecería cerrado hasta que Estados Unidos pusiera fin a su bloqueo naval.
Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) del mundo se transporta habitualmente a través del estrecho. El número de buques que realizan la travesía ha disminuido drásticamente durante el reciente conflicto, lo que ha provocado un aumento vertiginoso de los precios mundiales de la energía.
Trump ha dicho que Irán no puede «chantajear» a Estados Unidos con amenazas relacionadas con la vía marítima.
Amenazó con destruir todos los puentes y centrales eléctricas de Irán si Teherán no aceptaba un acuerdo de paz.
«Si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que haya que hacer», escribió Trump en otra publicación de Truth Social el domingo.