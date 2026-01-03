El técnico del Sunderland, Regis le Bris, ha estado hablando con los medios de comunicación antes del partido de la Premier League del domingo contra el Tottenham Hotspur en el Tottenham Hotspur Stadium (inicio a las 15:00).
Aquí están las líneas clave de su conferencia de prensa:
Le Bris no cuenta con jugadores para la Copa Africana de Naciones y Dan Ballard está lesionado. Sin embargo, los jugadores que han dado un paso al frente lo han hecho bien: «Les dije antes de la Copa Africana de Naciones que no tenemos que ponerles límites porque tenemos muchos buenos jugadores. Tienen que aprender y demostrar su calidad en el campo. Si les damos la estructura, la confianza y grandes líderes, jugarán bien».
El técnico comentó sobre cómo Eliezer Mayenda ha sido uno de esos jugadores: «Demostró que puede rendir en otra posición y es totalmente diferente a como empezó la temporada, cuando jugaba como delantero. Juega un rol híbrido y confío en él. Es muy joven y está aprendiendo. Es más versátil, lo cual es importante como entrenador».
Sobre la portería a cero contra el Manchester City: «Es realmente positivo para el club, la plantilla y los chicos, porque jugamos contra los mejores de Europa y demuestra que podemos tener confianza. Es bueno para la confianza y para los proyectos individuales. Necesitamos recuperarnos rápido porque esto es implacable. Es importante demostrar que es un campo difícil. Si no eres audaz ni agresivo, es imposible proteger tu portería».
Le Bris se muestra optimista ante el partido contra los Spurs: «Será un reto difícil; están en un gran momento. Será un reto emocionante para el equipo. Al igual que nosotros, tienen sus altibajos, pero lo más importante para nosotros es cómo nos identificamos. Podemos esperar regalos del rival, así que centrémonos en esto».