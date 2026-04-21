El keniano John Korir estableció un nuevo récord de la prueba con un tiempo de dos horas, un minuto y 52 segundos para ganar su segundo maratón consecutivo de Boston.

Su compatriota Sharon Lokedi también defendió su título en la prueba femenina, finalizando en dos horas, 18 minutos y 51 segundos.

Korir, de 29 años, rebajó en un minuto y 10 segundos el récord anterior del circuito, establecido por el keniano Geoffrey Mutai en 2011.

Su última victoria se suma a las obtenidas en el Maratón de Chicago en 2024 y en el Maratón de Valencia en diciembre.

«Este año fue pan comido para mí porque no tuve ningún problema ni al principio ni al final», dijo Korir, quien sufrió una caída al comienzo de la carrera antes de recuperarse y ganar la prueba del año pasado.

«Fue como una carrera de regreso a casa con toda la gente animando. Tenía en mente batir el récord del circuito y le doy gracias a Dios porque cumplió mis deseos.»

El tiempo de Korir es el quinto más rápido jamás registrado en una maratón.