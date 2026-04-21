La «experiencia personal» de una científica nigeriana con un incendio forestal, la amenaza que este suponía para los murciélagos en peligro de extinción que ella misma había descubierto pocos días antes, y su campaña para protegerlos, le han valido el premio medioambiental Goldman, de alcance mundial.
Iroro Tanshi afirmó que, tras encontrar el murciélago de cola corta y hoja redonda en el santuario de vida silvestre de la montaña Afi, en el sureste de Nigeria, el avistamiento debería haber sido noticia de primera plana.
Pero había una «situación grave… incendios forestales», declaró en el podcast Focus on Africa de la BBC .
En un país donde los murciélagos suelen asociarse con la brujería, Tanshi puso en marcha con éxito una campaña comunitaria para protegerlos previniendo los incendios forestales en las zonas donde habitan.
Al hablar de cómo cambió la percepción local sobre los murciélagos, la ecologista dijo: «En realidad, la cuestión es: ‘¿Cómo convencemos a la gente para que proteja el hábitat?'»
«En nuestro caso, fue porque el problema de los incendios forestales también era un problema de la comunidad; ese fue el gancho.»
Tanshi, que actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, y se centra en los murciélagos, había identificado los incendios forestales provocados por el hombre como una de las amenazas a las que se enfrentan los murciélagos de cola corta y hoja redonda, una especie en peligro de extinción.
En declaraciones a Focus on Africa, afirmó que su equipo sospecha que el incendio que desencadenó su campaña fue provocado por un agricultor que intentaba despejar un terreno cerca del bosque.
«Ese incendio ardió durante unas tres semanas hasta que llegaron las lluvias. No había nada que la gente pudiera hacer; simplemente lo observábamos todos los días», dijo, explicando que la gente colabora con ellos porque «también quieren solucionar el problema de los incendios forestales en sus granjas».
Según el premio medioambiental Goldman, otorgado a nivel mundial, Tanshi y sus brigadas de bomberos comunitarias han evitado que se produjeran graves incendios forestales en el santuario de vida silvestre de la montaña Afi, de 24.700 acres, y sus alrededores, entre 2022 y mayo de 2025.
Además de educar a la población local sobre los incendios forestales y su prevención, la campaña también trabaja para informar a la gente sobre la importancia de los murciélagos en la naturaleza.
En Nigeria, los murciélagos suelen asociarse con la brujería y son temidos, pero ella y su equipo interactúan con la comunidad a través de «múltiples formas de comunicación», con especial atención a los niños.
«No rehuimos esas conversaciones», dijo Tanshi, explicando que los murciélagos contribuyen a sus ecosistemas, por ejemplo, dispersando semillas y polinizando plantas.
«La manteca de karité que mucha gente usa, ya sea en su forma pura o en productos cosméticos en todo el mundo, se debe a los murciélagos, que dispersan las semillas del árbol», dijo.
«En esencia, uno llega a comprender que desempeñan tantos papeles cruciales que resulta casi imposible ignorarlos.»
Tanshi calificó de «un honor increíble» ganar el premio.
«Hay muy pocas cosas en este mundo que te indiquen mejor que el trabajo que estás haciendo tiene relevancia global que cosas como esta.»
Es una de las seis ganadoras del Premio Medioambiental Goldman 2026. Por primera vez en sus 37 años de historia, todas las ganadoras son mujeres.