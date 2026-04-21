La «experiencia personal» de una científica nigeriana con un incendio forestal, la amenaza que este suponía para los murciélagos en peligro de extinción que ella misma había descubierto pocos días antes, y su campaña para protegerlos, le han valido el premio medioambiental Goldman, de alcance mundial.

Iroro Tanshi afirmó que, tras encontrar el murciélago de cola corta y hoja redonda en el santuario de vida silvestre de la montaña Afi, en el sureste de Nigeria, el avistamiento debería haber sido noticia de primera plana.

Pero había una «situación grave… incendios forestales», declaró en el podcast Focus on Africa de la BBC .

En un país donde los murciélagos suelen asociarse con la brujería, Tanshi puso en marcha con éxito una campaña comunitaria para protegerlos previniendo los incendios forestales en las zonas donde habitan.

Al hablar de cómo cambió la percepción local sobre los murciélagos, la ecologista dijo: «En realidad, la cuestión es: ‘¿Cómo convencemos a la gente para que proteja el hábitat?'»

«En nuestro caso, fue porque el problema de los incendios forestales también era un problema de la comunidad; ese fue el gancho.»

Tanshi, que actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, y se centra en los murciélagos, había identificado los incendios forestales provocados por el hombre como una de las amenazas a las que se enfrentan los murciélagos de cola corta y hoja redonda, una especie en peligro de extinción.