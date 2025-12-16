El entrenador del Manchester United, Rúben Amorim, dice que es de esperar que haya críticas por parte de exjugadores legendarios porque el club «no está rindiendo lo suficiente».

El United llega a su partido de la Premier League contra el Bournemouth el lunes sabiendo que la victoria lo mantendrá entre los seis primeros por segunda semana consecutiva.

Sorprendentemente, sería la primera vez que eso sucede desde el final de la temporada 2023-24, justo antes de una derrota por 4-0 en Crystal Palace que podría haber provocado el despido de Erik ten Hag antes de la victoria en la final de la Copa FA que siguió.

Si bien esto representaría un logro para Amorim, es un gran paso atrás respecto de la época de Sir Alex Ferguson, cuando el United nunca terminó por debajo del tercer puesto después de su primer título en 1993.

Es desde este punto de vista que Paul Scholes argumentó en su podcast The Good, The Bad & The Football la semana pasada que Amorim no es «el hombre adecuado» para hacerse cargo de su antiguo club porque su sistema no se ajusta a la tradición del United de jugar con extremos.

Cuando se le preguntó si le molestaba que exjugadores lo criticaran repetidamente, Amorim dijo: «Creo que es normal.

Es un hecho que, como entrenador del Manchester United, creo que no estamos rindiendo lo suficiente. Deberíamos sumar más puntos, sobre todo esta temporada. Así que lo tomo con naturalidad.

A veces no tienen toda la información y ven al Manchester United con el nivel que tenía aquí, siempre ganando. Les cuesta ver a su club en esta situación.

Amorim rechaza la teoría de que los ataques dificulten su trabajo. Su evaluación es más simplista.

«No», añadió. «El problema es no ganar».

El problema es que, como entrenador, no estoy rindiendo lo suficiente. Eso también es un hecho y lo acepto. El único problema para ellos es que el Manchester United no está ganando y no está en la posición que debería estar.

«Si estás ganando, no hay problema».

«Sólo quiero que mis jugadores estén contentos»

Amorim ha señalado el nivel de algunos jugadores más jóvenes que tuvo que utilizar la temporada pasada como evidencia de que estaba trabajando con herramientas que simplemente no eran capaces de hacer el trabajo que necesitaba.

Se podría decir que todavía es así.

El United ha decidido deliberadamente no revelar detalles sobre si Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo y Amad Diallo estarán disponibles para el partido contra Bournemouth en medio de la incertidumbre sobre su liberación para la Copa Africana de Naciones.

Sin embargo, con Matthijs de Ligt y Harry Maguire actualmente fuera de juego por lesión, parece probable que Leny Yoro, de 20 años, y Ayden Heaven, de 19, sean parte de su defensa de tres hombres en algún momento durante las próximas semanas, lo que no es ideal dada su inexperiencia.

Sin embargo, la simpatía por Amorim es limitada debido a su uso del mediocampista Kobbie Mainoo, quien aún no ha comenzado un partido de la Premier League esta temporada y recibió una recepción entusiasta por parte de los fanáticos visitantes del United cuando ingresó durante la victoria por 4-1 en Wolves .

Mainoo está ansioso por hacer un préstamo fuera del United el próximo mes en un intento por conseguir un fútbol más regular.

Amorim no estaba muy entusiasmado con ese plan en el verano cuando el joven de 20 años tenía un acuerdo con el campeón del título de la Serie A, el Napoli.

Se niega a decir cuál sería su respuesta si se hiciera una solicitud similar antes de que se cierre la ventana de enero, pero agradecería que Mainoo lo buscara para charlar.

«Tuve algunas conversaciones con él, especialmente el año pasado, y con otros jugadores, pero sobre ese tema, no, no hablé con él», dijo Amorim.

«Me alegraría mucho que Kobbie viniera a hablar conmigo sobre eso. Sólo quiero que mis jugadores estén contentos.

Entiendo que cada individuo tiene sus objetivos y la frustración no ayuda a nadie.

-No voy a decir lo que diría pero hablaría con él.

Estoy completamente abierto, eso está claro. Tengo mis ideas, y eso también está claro. No cambiaré si no lo creo, pero estoy abierto a hablar con cualquier jugador. Me encanta eso.