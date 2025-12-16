Se propone revisar los precios de los bancos conmemorativos

Los concejales han pedido que se revisen los precios de los bancos conmemorativos en una parte de Devon después de recibir quejas sobre cargos de hasta £12.000.

Los precios más altos son para ubicaciones premium, durante 25 años, en lugares como Babbacombe Downs o Torre Abbey Gardens, y un precio más bajo de £ 8,000 en el paseo marítimo de Paignton o Battery Gardens en Brixham.

Los concejales demócratas liberales, Swithin Long, por Barton con Watcombe, y Mandy Darling, por Tormohun, han presentado una moción para que se reconsideren los precios.

El Ayuntamiento de Torbay dijo que los cargos ayudaron a proporcionar mejores bancos que duraban más y eran «instalaciones de alta calidad».

Los dos concejales dijeron que en South Hams un banco con una placa y mantenimiento costaría £ 1,680 por 10 años.

El Servicio de Información sobre Democracia Local dijo que en Teignbridge se cobraba a la gente hasta £1.885 por la instalación y el mantenimiento, y los bancos se pintaban cada cuatro a seis años, y el Ayuntamiento de Westminster cobraba £1.625 durante 10 años en las principales ubicaciones de Londres.

La moción de los dos concejales pidió a Torbay abolir lo que llamaron el «sistema de zonas de dos niveles» y que se revisaran los cargos.

Dijeron que querían un modelo de patrocinio de 15 años con una consulta al final del período sobre renovación o mantenimiento.

Añadieron que querían precios asequibles y razonables que cubrieran los gastos de instalación y mantenimiento. Sugirieron entre 2200 y 2400 libras esterlinas para un patrocinio de banca de 15 años en cualquier lugar de Torbay.

