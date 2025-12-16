Los concejales han pedido que se revisen los precios de los bancos conmemorativos en una parte de Devon después de recibir quejas sobre cargos de hasta £12.000.

Los precios más altos son para ubicaciones premium, durante 25 años, en lugares como Babbacombe Downs o Torre Abbey Gardens, y un precio más bajo de £ 8,000 en el paseo marítimo de Paignton o Battery Gardens en Brixham.

Los concejales demócratas liberales, Swithin Long, por Barton con Watcombe, y Mandy Darling, por Tormohun, han presentado una moción para que se reconsideren los precios.

El Ayuntamiento de Torbay dijo que los cargos ayudaron a proporcionar mejores bancos que duraban más y eran «instalaciones de alta calidad».

Los dos concejales dijeron que en South Hams un banco con una placa y mantenimiento costaría £ 1,680 por 10 años.

El Servicio de Información sobre Democracia Local dijo que en Teignbridge se cobraba a la gente hasta £1.885 por la instalación y el mantenimiento, y los bancos se pintaban cada cuatro a seis años, y el Ayuntamiento de Westminster cobraba £1.625 durante 10 años en las principales ubicaciones de Londres.

La moción de los dos concejales pidió a Torbay abolir lo que llamaron el «sistema de zonas de dos niveles» y que se revisaran los cargos.

Dijeron que querían un modelo de patrocinio de 15 años con una consulta al final del período sobre renovación o mantenimiento.

Añadieron que querían precios asequibles y razonables que cubrieran los gastos de instalación y mantenimiento. Sugirieron entre 2200 y 2400 libras esterlinas para un patrocinio de banca de 15 años en cualquier lugar de Torbay.