Una escuela ha vuelto a abrir sus puertas tras un cierre de dos días la semana pasada debido a un brote de gripe e infección por estreptococos.

La escuela comunitaria Budehaven, en Bude, Cornwall, dijo que tuvo que suspender las clases en persona durante dos días la semana pasada después de que más de 270 alumnos y 32 miembros del personal estuvieran enfermos.

El director Dominic Wilkes dijo que la decisión de cerrar no se tomó a la ligera y se hizo en consulta con otros.

Dijo que la escuela ya había reabierto, pero que la situación estaba bajo revisión.