Cuando el Bayern de Múnich comenzó la temporada 2025/26, tanto aficionados como críticos se burlaron de la profundidad de la plantilla ofensiva bávara. Con Serge Gnabry, Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane, el Bayern solo contaba con cuatro delanteros titulares en forma para cuatro posiciones. Considerando que los grandes equipos prefieren tener dos jugadores por posición, era algo inaudito. Sin embargo, con el fichaje de Nicholas Jackson, la llegada de Lennart Karl y el inminente regreso de Jamal Musiala tras su lesión, la situación ha cambiado drásticamente.

Aun así, es posible que el Bayern no haya terminado de fortalecer el ataque. Según Florian Plettenberg , Die Rekordmeister busca refuerzos en los clubes de la Bundesliga Rasenaballsport Leipzig y FC Köln:

El FC Bayern también está interesado en Yan Diomande, del RB Leipzig, y ya lo tiene en su lista para el próximo verano. El plan sigue siendo fichar a un jugador de primer nivel para el extremo, preferiblemente por la izquierda. Saïd El Mala, extremo del Colonia, sigue siendo una de las opciones más altas. Se está siguiendo de cerca a otros candidatos. Al final, el precio será decisivo. Diomande tiene contrato hasta 2030 sin cláusula de rescisión. Es posible que se traslade después del Mundial.

Los informes indican que Diomande, una de las estrellas revelación de la Bundesliga en la temporada 2025/26, no será barato. El extremo marfileño podría alcanzar un precio de entre 60 y 100 millones de euros , según los informes. ¿Tiene sentido destinar tanto dinero a una posición donde Luis Díaz ya se ha consolidado como titular? Probablemente no.

Aun así, como también tiene contrato hasta 2030, fichar a El Mala no será nada fácil. Si el Bayern quiere fichar a alguno de los dos, los bávaros deben aceptar que, tras convertir a Díaz en su tercer fichaje más caro de la historia, podrían tener que destinar una cantidad similar a El Mala o Diomande.