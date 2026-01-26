¿ El Nottingham Forest ha obtenido una buena relación calidad-precio?

Después de un gasto de verano de aproximadamente £180 millones, los Rojos están 17º en la Premier League, a solo dos puntos de la zona de descenso y con su avance en la Europa League en duda.

El jefe Sean Dyche se mostró frustrado después de que la derrota del jueves por 1-0 en Braga dejara al Forest necesitando un play-off el próximo mes para llegar a los octavos de final.

El delantero Igor Jesus fue el único fichaje de verano que fue titular en el empate 0-0 del pasado sábado ante el Arsenal , pero Dyche tendrá que rotar a su equipo en Brentford el domingo (14:00 GMT) tras la derrota en Portugal.

Tras terminar séptimo y regresar a Europa por primera vez en 30 años la temporada pasada, se suponía que este sería otro año de desarrollo. Sin embargo, el fantasma del descenso aún acecha.