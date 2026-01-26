En todo Yorkshire, hay gente que hace cosas increíbles todos los días de la semana y queremos destacarlas.

Esta semana, la estrella de The Traitors, Jessie Stride, habló sobre generar conciencia sobre las personas con tartamudez, un grupo de valientes recaudó dinero saltando en una cascada y Yorkshire dio la bienvenida a los planes para un nuevo bosque.

Eche un vistazo a continuación y disfrute de algunas de las noticias positivas de BBC Yorkshire.

La estrella de Traidores crea conciencia sobre la tartamudez

Fuente de la imagen,Medios de comunicación de PA Título de la imagen, Jessie era popular entre los espectadores y concursantes del programa.

Advertencia de spoiler: esta sección del artículo contiene detalles de la serie actual de Los Traidores.

El peluquero de Hull era un fiel seguidor popular del reality show de la BBC, pero se convirtió en el sexto jugador en ser asesinado en el juego.

La joven de 28 años le dijo a BBC Newsbeat que se fue «contenta» después de convertirse en la primera concursante en tener tartamudez, una diferencia en la forma en que algunas personas hablan que puede hacer que repitan sonidos o palabras, según la organización benéfica Stamma.

Stride dijo: «Me encantaría poder generar más conciencia y lograr que la gente hable sobre la tartamudez y ayudar a educar a quienes no la entienden».

¿Es Yorkshire el lugar más feliz del Reino Unido?

Subtítulo de audio ¿Es este pueblo de Yorkshire el lugar más feliz del Reino Unido?

Baño en cascada con fines benéficos

Título de la imagen, Los miembros de los Daily Dippers de enero iluminan la cascada en Janet’s Foss para un baño nocturno.

Un grupo de valientes nadadores ha participado en un chapuzón nocturno en las aguas de un bello paraje del norte de Yorkshire para recaudar dinero para fines benéficos.

Los participantes se ponen sus trajes de baño en Janet’s Foss, una cascada y piscina cercana a Malham, y se han estado dando un chapuzón todos los días de enero, sin importar el clima, en ayuda de la organización benéfica para personas sin hogar Crisis.

El chapuzón diario de enero ha visto a algunas personas subirse a barriles en sus propios jardines, mientras que otras han nadado en grupos en ríos y embalses.

Plan de árboles para ‘transformar el paisaje’

Fuente de la imagen,Bosque de rosas blancas Título de la imagen, La estrategia arbórea a largo plazo incluye aumentar la cobertura forestal del 12% a al menos el 16,5%.

Se han descrito planes para plantar hasta 134 millones de árboles durante los próximos 25 años como parte de un proyecto que pretende «transformar el paisaje del norte y oeste de Yorkshire».

El Bosque de la Rosa Blanca es una red de bosques que se extiende por los dos condados y forma parte del plan más amplio del Bosque del Norte que pretende extenderse desde Liverpool hasta la costa de Yorkshire.