Antes de la llegada de Brian Barry-Murphy como entrenador, la carrera de David Turnbull en el Cardiff City aún no había despegado.

Fichado procedente del Celtic en febrero de 2024 por alrededor de £2 millones, el mediocampista tuvo un comienzo tumultuoso, obstaculizado por lesiones e incapaz de lograr una racha consistente de juegos.

El equipo en sí estaba pasando apuros, languideciendo en el fondo del campeonato, y Turnbull admitió: «El primer año y algo más fue bastante irregular. Realmente no había una estructura ni un plan de juego».

El nombramiento de Barry-Murphy ha transformado a los Bluebirds.

Cardiff, que ahora vuela en lo más alto de la Liga Uno, parece estar en camino de regresar de inmediato al campeonato y Turnbull, finalmente libre de lesiones y con oportunidades regulares, está ansioso por impresionar.

Propició el momento que hizo soñar a los fanáticos de Cardiff el martes por la noche: un cabezazo que igualó el marcador contra el Chelsea y aumentó las esperanzas de una racha en Wembley en la Copa EFL antes de que los pesos pesados ​​de la Premier League se alejaran con dos goles al final.

Turnbull, encantado, reflexionó sobre la ocasión y describió la noche como una «sensación fantástica» que conlleva una «emoción diferente» y que dejó a sus amigos y familiares «emocionados» por él.

El centrocampista escocés de 26 años añadió: «Eso no se consigue en todos los partidos. Fue bonito, una gran sensación y una buena noche».

A pesar del resultado, Cardiff no se dejó intimidar por el Chelsea, y Turnbull no tardó en reconocerle el mérito al entrenador de los Bluebirds, Barry-Murphy, por infundir confianza ante un rival de élite: «No quería quedarse de brazos cruzados y dejar que el Chelsea nos pasara por encima.

Creo que rendimos bien, como queríamos, lo cual fue fantástico. Justo lo que hemos estado haciendo toda la temporada: demostrar que podemos contra equipos más grandes. Fue brillante.

Turnbull se muestra igualmente entusiasmado con la vida bajo el mando de Barry-Murphy fuera de la cancha, elogiando el impacto del entrenador en el club: «Desde el principio, tan pronto como llegó el entrenador, cambió por completo la forma de funcionar del club.

«Desde que llegó nos ha dado un estilo de fútbol».

La influencia de Barry-Murphy se ha extendido personalmente a Turnbull. Por fin libre de lesiones, se ha convertido en un jugador habitual, disputando ya 17 partidos de liga esta temporada, igualando el total de la temporada en que llegó al club.

«Ha sido genial conmigo desde que llegué», dijo Turnbull.

«Diría que esta temporada me he sentido mucho más cómodo y estoy llegando a donde quiero estar y él me ha ayudado mucho.

«Yo solía ser un goleador en el mediocampo y por eso trato de recuperarlo en mi juego.

«Marcar goles y ser titular [contra el Chelsea] es un buen comienzo y espero poder marcar algunos más al final de la temporada».

Libre de lesiones y rebosante de confianza, Turnbull está decidido a hacer que esta campaña sea memorable: «Estoy deseando que llegue este año y el resto del año, intentar seguir adelante y que sea una temporada memorable».

Los líderes de la liga viajan a Lincoln City, que lucha por el ascenso, el sábado 20 de diciembre (15:00 GMT), donde los Bluebirds esperan extender su racha ganadora a seis partidos y realizar otra exhibición memorable.

Turnbull se muestra optimista, con los resultados mejorando y el impulso ganado: «Creo que ahora estamos en una buena racha.

«Pero creo que es un período importante simplemente para acumular victorias, conseguirlas y tratar de distanciarse del resto».

Ya sea otro gran logro de Turnbull o un esfuerzo colectivo del equipo, el mediocampista finalmente está dejando su marca en el sur de Gales y disfrutando de la vida bajo el mando de Barry-Murphy.