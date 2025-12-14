Una victoria en 10 partidos y ninguna victoria en seis, pero ¿cuán preocupados deberían estar los fanáticos del Dundee United por el momento de forma actual de su equipo?

Tras la derrota ante St Mirren el pasado sábado, el entrenador Jim Goodwin reconoció que su equipo está «atravesando un período realmente difícil» en estos momentos.

Después de un impresionante cuarto puesto en su regreso a la Premier League escocesa la temporada pasada, un equipo renovado comenzó esta campaña con actuaciones prometedoras.

Pero el optimismo de comienzos de temporada se ha convertido en temor de que el club de Tannadice pueda verse arrastrado a otra pelea en el extremo equivocado de la tabla.

Con tres partidos consecutivos en casa contra Motherwell, Celtic y Hibernian en camino, BBC Escocia analiza la gravedad de su situación actual.