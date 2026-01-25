Steven Taylor fue expulsado por tocar el balón con la mano, antes de que Lee Bowyer y Kieron Dyer fueran expulsados ​​por una pelea. Juan Pablo Ángel marcó y Gareth Barry convirtió dos penales en la victoria visitante por 3-0.

Aquel infame encuentro de abril de 2005 fue la última vez que el Aston Villa ganó un partido de la Premier League contra el Newcastle . Antes del domingo, claro.

Eso fue hace 17 intentos. Desde entonces, ambos clubes han descendido y regresado del Championship, y esta temporada ambos buscan la gloria europea.

El Newcastle ocupa la séptima posición en la fase liguera de la Champions League. El Villa ya se ha asegurado un puesto en los octavos de final de la Europa League.

Sin embargo, después de perder por un marcador global de 12-1 en sus últimos tres viajes a St James’ Park, el éxito de 2-0 de Villa esta vez subrayó el progreso logrado bajo el mando del entrenador Unai Emery.

El resultado mantiene al Villa, que se recuperó de la derrota del domingo pasado ante el Everton añadiendo esta victoria a la victoria del jueves en la Europa League ante el Fenerbahce, tercero en la tabla y firmemente en la carrera por el título, a solo cuatro puntos del líder, el Arsenal .

Y Emery insistió en que sus jugadores habían ofrecido una actuación «completa».

«Los jugadores estuvieron extraordinarios», dijo el español al programa BBC Match of the Day.

Hablamos de este partido y de las dificultades que tienen algunos equipos con su nivel aquí. Es el nivel más alto que podemos afrontar esta temporada y los jugadores responden fantásticamente.

Solo podemos ayudar a los jugadores tácticamente. En el campo, necesitan mostrar actitud y compromiso para trabajar según el plan de juego, y lo hicieron.

La semana pasada perdimos y nos sentimos muy decepcionados, pero podemos volver a estar tranquilos y tener confianza. Nos sentíamos cómodos con lo que hacíamos.