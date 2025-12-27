Una de las autoridades locales más grandes de Inglaterra recibirá un aumento de financiación de más de 50 millones de libras según los planes del gobierno.

El Consejo del Condado de Kent (KCC) recibió £518,5 millones en 2025 en fondos redistribuibles totales de Whitehall.

Está previsto que el próximo año reciba £569,7 millones en su asignación de fondos justa según el acuerdo provisional de financiación del gobierno local, lo que supone un aumento de £51,2 millones.

El vicelíder del consejo, Brian Collins, dijo que «ciertamente fue un acuerdo financiero mejor de lo que esperábamos».

‘Puede ayudar’

Según el Servicio de Informes de Democracia Local (LDRS) , actualmente la autoridad gasta un 3% más de lo previsto y la asistencia social para adultos supera en un 7% su presupuesto general.

El Sr. Collins dijo: «A corto plazo, [la financiación] puede ayudar, pero la asistencia social a los adultos es un problema nacional.

«Es un problema que afecta a todos los condados y el gobierno debe asumir un poco más de responsabilidad».

‘Cambios atrasados’

Las nuevas asignaciones son consecuencia de una revisión de financiación justa, una consulta gubernamental diseñada para garantizar que la financiación satisfaga las necesidades de las autoridades locales y tenga en cuenta cuestiones como la privación.

También forma parte de un acuerdo plurianual que ofrece cifras indicativas de lo que las autoridades locales pueden esperar recibir hasta 2028/2029.

Las cifras muestran que, durante los próximos tres años, el poder adquisitivo básico de KCC para prestar servicios locales podría aumentar a casi £1.900 millones.

Un portavoz del Ministerio de Vivienda y Comunidades Locales dijo: «Hemos presentado el primer acuerdo plurianual en una década, implementando cambios largamente esperados en la financiación del consejo para que podamos brindar mejores servicios públicos.

«Al finalizar este acuerdo, pondremos a disposición de los ayuntamientos de toda Inglaterra 84.600 millones de libras en el período 2028-29».