Ese olor desagradable que llega hasta ti puede hacer algo más que provocarte náuseas; también podría afectar a tu cuerpo y a tu mente.
Para Elaine Corner, salir al jardín en un día de verano puede ser insoportable. Lo compara con «caminar detrás de un camión de basura abierto». Incluso con todas las ventanas cerradas en su casa en la ciudad comercial inglesa de Westbury, esta maestra jubilada dice que a menudo no puede escapar del hedor nauseabundo de una planta de tratamiento de residuos cercana. «No podemos usar el jardín ni salir a caminar; sientes que vas a vomitar», dice Corner.
En algún momento, todos hemos percibido el hedor nauseabundo de la basura en descomposición al sacar los desperdicios, al pasar junto a un vertedero o al encontrarnos con el fétido olor de una fábrica. Imagínense vivir constantemente con semejante hedor.
Sin embargo, prestamos poca atención a los efectos de la contaminación por olores en la salud y la calidad de vida. Los malos olores suelen considerarse subjetivos o triviales. Las investigaciones demuestran que, por lo general, las personas valoran menos el sentido del olfato que la vista, el oído, el tacto y el gusto. Algunos estudiantes universitarios estadounidenses incluso han admitido que preferirían perder el sentido del olfato antes que su teléfono .
No se trata solo de la incomodidad que experimentan las personas al vivir con malos olores: diversos estudios vinculan los olores desagradables en las zonas urbanas con problemas de salud que van desde dolores de cabeza y náuseas hasta dificultad para respirar o trastornos del sueño . También pueden tener efectos mentales y fisiológicos duraderos. Un creciente número de investigaciones nos está ayudando a comprender el papel sorprendentemente importante que desempeña el olfato en la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente.
Es posible que se espere que la gente se acostumbre con el tiempo a un olor desagradable, pero la exposición repetida a olores desagradables, como los que provienen de los vertederos, no necesariamente los hace más fáciles de tolerar.
Por el contrario, es normal acostumbrarse a los olores neutros o agradables. «Una vez que has olido un olor y te has dado cuenta de que no te va a matar, dejas de percibirlo», explica Lundström. Esta es también la razón por la que, a pesar de que la nariz humana puede detectar un billón de olores , a la gente generalmente le resulta más difícil identificar olores de cosas que no son peligrosas. Las pruebas olfativas sugieren que menos de la mitad de nosotros podría identificar correctamente olores cotidianos como el café o la vainilla, por ejemplo.
Combatir un mal olor
Un mal olor puede aparecer y desaparecer —a menudo con el viento predominante— o solo ser perceptible en ciertas zonas de un barrio. «Puede ser hiperlocal», afirma Amanda Giang, profesora asociada de modelización y política ambiental en la Universidad de Columbia Británica, Canadá, quien ha investigado el impacto de la contaminación por olores en los residentes de Vancouver. «Podría vivir a una manzana de distancia y no enterarme jamás de que la manzana de al lado huele a pescado podrido».
Pero no todos los malos olores se experimentan de la misma manera: los barrios desfavorecidos, con viviendas más baratas, suelen estar más cerca de vertederos malolientes o de zonas industriales. Estudios realizados en Europa y el Reino Unido sugieren que, en algunos países, las personas de comunidades de bajos ingresos tienen más probabilidades de vivir en un radio de 2 km (1,25 millas) de incineradoras de residuos, vertederos y plantas de tratamiento de residuos peligrosos que las personas con mayores ingresos.
Las quejas por malos olores pueden provocar cambios: plantas de tratamiento de aguas residuales y fábricas de procesamiento de pescado se han visto obligadas a reducir su actividad o incluso a cesarla tras las campañas de los vecinos. Asimismo, existen esfuerzos crecientes, aunque desiguales, en países de todo el mundo para controlar mejor la contaminación por olores, desde una nueva normativa sobre los olores procedentes de las fábricas de piensos para peces en Chile , hasta normas más estrictas sobre la cantidad de olores que las empresas pueden generar en zonas residenciales en Lituania.
Beneficios odoríferos
Para quienes viven en un barrio plagado de olores desagradables, la vida puede resultar difícil, pero existe al menos un pequeño consuelo: tener un buen sentido del olfato es una parte importante de la buena salud.
Las investigaciones han demostrado que las personas con un sentido del olfato más agudo disfrutan más de la comida e incluso del sexo : en un estudio de 2018 con 70 adultos, aquellos con alta sensibilidad olfativa reportaron mayor placer en las actividades sexuales y, entre ellos, las mujeres también reportaron una mayor frecuencia de orgasmos durante las relaciones sexuales.
No me importa oler mal porque significa que mi sentido del olfato funciona de verdad – Pamela Dalton
Por el contrario, el 5 % de la población que carece del sentido del olfato —lo que se conoce como anosmia o ceguera olfativa— suele sufrir graves consecuencias para la salud. Las entrevistas con personas con anosmia sugieren que sienten un mayor riesgo de tener problemas de apetito y una dieta deficiente debido a las dificultades para disfrutar de las comidas. «Si pierdes el sentido del olfato, notarás que pierdes el apetito», afirma Lundström.
Peor aún, las investigaciones vinculan un mal sentido del olfato con un riesgo un 46 % mayor de morir en los próximos 10 años entre los adultos mayores. Los científicos aún intentan explicar por qué sucede esto, aunque observan vínculos con muertes por enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.