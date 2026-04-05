Ese olor desagradable que llega hasta ti puede hacer algo más que provocarte náuseas; también podría afectar a tu cuerpo y a tu mente.

Para Elaine Corner, salir al jardín en un día de verano puede ser insoportable. Lo compara con «caminar detrás de un camión de basura abierto». Incluso con todas las ventanas cerradas en su casa en la ciudad comercial inglesa de Westbury, esta maestra jubilada dice que a menudo no puede escapar del hedor nauseabundo de una planta de tratamiento de residuos cercana. «No podemos usar el jardín ni salir a caminar; sientes que vas a vomitar», dice Corner.

En algún momento, todos hemos percibido el hedor nauseabundo de la basura en descomposición al sacar los desperdicios, al pasar junto a un vertedero o al encontrarnos con el fétido olor de una fábrica. Imagínense vivir constantemente con semejante hedor.

Sin embargo, prestamos poca atención a los efectos de la contaminación por olores en la salud y la calidad de vida. Los malos olores suelen considerarse subjetivos o triviales. Las investigaciones demuestran que, por lo general, las personas valoran menos el sentido del olfato que la vista, el oído, el tacto y el gusto. Algunos estudiantes universitarios estadounidenses incluso han admitido que preferirían perder el sentido del olfato antes que su teléfono .

No se trata solo de la incomodidad que experimentan las personas al vivir con malos olores: diversos estudios vinculan los olores desagradables en las zonas urbanas con problemas de salud que van desde dolores de cabeza y náuseas hasta dificultad para respirar o trastornos del sueño . También pueden tener efectos mentales y fisiológicos duraderos. Un creciente número de investigaciones nos está ayudando a comprender el papel sorprendentemente importante que desempeña el olfato en la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente.