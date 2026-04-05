La sobrina y la sobrina nieta del fallecido comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, el general Qasem Soleimani, han sido arrestadas, según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, revocó la residencia permanente legal en Estados Unidos de Hamideh Soleimani Afshar y su hija, según un comunicado publicado el sábado.

Sin embargo, la hija de Soleimani ha calificado de falsas las afirmaciones del Departamento de Estado, diciendo que los individuos arrestados «no tienen ninguna relación» con su padre.

Soleimani, el comandante militar más poderoso de Irán, murió en 2020 en un ataque aéreo estadounidense en Irak ordenado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una publicación en redes sociales, Rubio dijo que las dos mujeres estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a la espera de ser deportadas del país.

En la declaración publicada en X, añadió que Soleimani Afshar y su hija eran «titulares de la tarjeta verde que vivían lujosamente en los Estados Unidos».

El Departamento de Estado afirmó que Soleimani Afsha era una «defensora declarada del régimen totalitario y terrorista de Irán» y que había promovido «propaganda del régimen iraní» en su cuenta de redes sociales.