Si es la mañana de las nominaciones al Oscar (¡lo es!), es hora de profundizar en algo de la historia hecha muy rápidamente con el anuncio de la clase de nominados de este año.

Como se predijo desde hace tiempo , la cineasta de «Hamnet», Chloé Zhao , quien previamente ganó el premio a la Mejor Dirección por «Nomadland», se ha unido a un selecto grupo de directoras con dos nominaciones a la Mejor Dirección. Anteriormente, solo Jane Campion, nominada por «El Piano» y ganadora por «El Poder del Perro», ostentaba el título.

Con su histórica nominación, Zhao se suma a un grupo más amplio de directores que han sido nominados varias veces en la prestigiosa categoría, incluidos nombres como William Wyler, Martin Scorsese, Steven Spielberg, David Lean, Frank Capra y muchos más.

Zhao también recibió una nominación a Mejor Guion Adaptado (compartida con la autora Maggie O’Farrell), donde ambas fueron las únicas mujeres reconocidas. (Ninguna mujer fue nominada a Mejor Guion Original). Y aunque Zhao no es productora de «Hamnet» (son ellas quienes ganan el premio a Mejor Película), con la nominación de la película en la categoría de las más estelares de los Oscar, es responsable de la única película dirigida por una mujer entre las 10 películas que compiten por el premio.

En otros países, solo una película en la categoría de Mejor Largometraje Internacional fue dirigida por una mujer: «La Voz de Hind Rajab», dirigida por Kaouther Ben Hania. Sin embargo, hubo algunos aspectos positivos en otras categorías.

En la carrera a Mejor Largometraje Documental, las películas dirigidas por mujeres fueron la mayoría, incluyendo «The Alabama Solution», codirigida por Charlotte Kaufman; «Cutting Through Rocks», codirigida por Sara Khaki; y «The Perfect Neighbor», dirigida por Geeta Gandbhir. Lo mismo ocurrió en la categoría de Mejor Largometraje de Animación, que también incluyó tres películas dirigidas o codirigidas por mujeres: el éxito «KPop Demon Hunters», codirigido por Maggie Kang; «Elio», codirigido por Madeline Sharafian y Domee Shi; y «Little Amélie or the Character of Rain», codirigido por Mailys Vallade.

Las votaciones para las nominaciones a los Oscars de este año finalizaron el 16 de enero. La votación final tendrá lugar del 26 de febrero al 5 de marzo. Y finalmente, la transmisión de la 98.ª edición de los Oscars se emitirá en vivo por ABC el domingo 15 de marzo. El presentador nocturno ganador del Emmy, Conan O’Brien, regresará para presentar la ceremonia de este año .

