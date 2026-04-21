Según las cifras oficiales de febrero, el número de personas que solicitan asilo en el Reino Unido ha disminuido .
¿Cómo se compara esto con otras medidas migratorias clave, como la inmigración general, la llegada de pequeñas embarcaciones y los visados concedidos? Desplácese hacia abajo para obtener más información sobre las últimas cifras clave y respuestas a preguntas importantes sobre diversos temas.
Producido por: Rob England, Libby Rogers, Jess Carr, John Walton, Becky Dale, Allison Shultes, Chris Kay, Steven Connor y Scott Jarvis.
Diseño gráfico: Jez Frazer, Zoe Bartholomew y Joy Roxas
Acerca de los datos
Las cifras procedentes del gobierno y otras fuentes oficiales pueden sufrir modificaciones entre publicaciones. Esta página muestra los datos tal como aparecen en la última versión disponible.
Inmigración, emigración y migración neta
*La cifra de migración neta para el Reino Unido no será exactamente igual a la inmigración menos la emigración porque la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) la publica como un número redondeado.
Las estimaciones de inmigración y emigración de la ONS se actualizan dos veces al año.
Las cifras de migración neta utilizan la definición internacionalmente reconocida de migrante de larga duración: «Una persona que se traslada a un país distinto al de su residencia habitual durante al menos un año».
Visados para la migración legal
El número total de visados emitidos solo incluye los visados que han sido concedidos. No incluye los visados de visitante ni los visados de tránsito, en los que el Reino Unido no es el destino final.
Las cifras de visados registran cuándo se concedió el permiso, no cuándo ni si la persona llegó al Reino Unido.
Si a una persona se le concedió más de un visado durante el año indicado, cada visado se contabiliza por separado.
Los visados de trabajo se refieren a las nuevas solicitudes de autorización o a las prórrogas de las ya existentes. Esto incluye categorías como trabajo de temporada, salud y cuidados, trabajo doméstico y visados de movilidad juvenil.
Los visados de estudiante incluyen a todas las personas patrocinadas por proveedores de educación aprobados del Reino Unido, así como a aquellas con visados de estudio de corta duración.
Los visados familiares permiten que una persona venga o permanezca en el Reino Unido para vivir con familiares cercanos que ya residen allí. Esto incluye reunirse con el cónyuge, la pareja, un hijo o un padre, o venir a cuidar de un familiar.
La categoría «Otros» incluye visados que no corresponden a las vías de trabajo, estudio o reunificación familiar. Esto abarca programas humanitarios como el Programa de Patrocinio de Ucrania y la vía para Ciudadanos Británicos de Ultramar. También incluye permisos familiares para personas procedentes de países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Solicitudes de asilo y alojamiento
Las cifras del Ministerio del Interior sobre los solicitantes de asilo alojados en hoteles se publican bajo la categoría «alojamiento de contingencia – hotel».
El número de personas alojadas en otros tipos de alojamiento incluye los alojamientos de contingencia que no son hoteles, así como los alojamientos iniciales, de dispersión y de «otro tipo».
Para mostrar la uniformidad con la que se distribuye el alojamiento, se utiliza una escala que compara la proporción de personas que viven en ese tipo de alojamiento en cada autoridad local con el promedio nacional del Reino Unido para las áreas que utilizan el mismo tipo de alojamiento:
- Menos de la mitad: más del 50% por debajo del porcentaje promedio.
- Inferior a – entre un 25% y un 50% por debajo de la cuota media
- Aproximadamente lo mismo que – dentro del 25% de la cuota media
- Superior a – entre un 25% y un 100% por encima de la cuota media
- Más del doble: más del 100 % por encima de la cuota media.
Las cifras de personas que esperan una decisión inicial sobre su solicitud de asilo incluyen tanto a los solicitantes principales como a sus dependientes.
Las apelaciones abiertas contra las solicitudes de asilo denegadas se refieren a casos individuales. El Ministerio de Justicia publica las cifras de apelaciones trimestralmente, en un plazo distinto al de otras estadísticas gubernamentales sobre asilo. También incluye un pequeño número de apelaciones contra la revocación de la protección.
Travesías en pequeñas embarcaciones y otras llegadas irregulares
Las cifras de travesías en pequeñas embarcaciones y el número medio de personas por embarcación se obtienen de los datos diarios del Ministerio del Interior .
Entrar en el Reino Unido sin permiso es un delito según la ley de inmigración , pero los solicitantes de asilo generalmente no son procesados si solicitan asilo al llegar. En algunos casos, se ha procesado a personas por otros delitos, como tráfico de personas o reingreso al país tras la deportación.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recopila datos sobre las personas que han fallecido o desaparecido durante su travesía desde Europa continental al Reino Unido. Estos informes se basan en información proporcionada por funcionarios franceses y británicos (como la policía o la guardia costera) y medios de comunicación. La OIM considera que estas cifras son inferiores a las reales, ya que no existen estadísticas oficiales.
Las cifras pueden incluir a personas que murieron en el propio Canal de la Mancha, así como a aquellas que murieron mientras viajaban hacia un punto de cruce.
Los datos sobre la esclavitud moderna incluyen únicamente las decisiones finales. La esclavitud moderna abarca la trata de personas, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso.
Las cifras correspondientes a otras entradas sin autorización combinan todas las llegadas irregulares registradas que no se produjeron en embarcaciones pequeñas. Esto incluye llegadas aéreas con documentación insuficiente, detecciones registradas en puertos del Reino Unido y otras detecciones registradas dentro del Reino Unido.
Retornos y deportaciones
Las personas a las que se les deniega la entrada en la frontera y que posteriormente abandonan el Reino Unido no están incluidas en las cifras de devoluciones que aparecen en esta página.
Las devoluciones en las que interviene el gobierno se agrupan en tres categorías. Las devoluciones forzosas (que incluyen las deportaciones) son casos en los que el Ministerio del Interior exige a una persona que abandone el país y organiza su expulsión, normalmente porque no tiene derecho legal a permanecer en él o tras una condena penal.
Los retornos voluntarios asistidos se dan cuando una persona acepta abandonar el Reino Unido y recibe apoyo del gobierno, como ayuda con los documentos de viaje, los vuelos o la asistencia para la reintegración.
Las repatriaciones voluntarias controladas se producen cuando una persona abandona el Reino Unido voluntariamente sin ser expulsada por la fuerza, pero su salida queda registrada formalmente por el Ministerio del Interior.
Las devoluciones independientes son denominadas por el gobierno como «otras devoluciones verificadas» y se refieren a personas que han abandonado el Reino Unido sin…
Entre las personas devueltas tras una condena penal se incluyen ciudadanos no británicos condenados en el Reino Unido por cualquier delito o en el extranjero por un delito grave.
La migración en el Reino Unido en comparación con otros países.
Las cifras de llegadas por mar se obtienen del panel de control de llegadas por mar en Europa del ACNUR y se combinan con datos de pequeñas embarcaciones del Ministerio del Interior del Reino Unido.
Las cifras de solicitudes de asilo, inmigración y emigración en los países europeos son los datos más recientes disponibles de Eurostat para: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Noruega, Suiza y Croacia.
Las cifras de población del Reino Unido proceden de la Oficina Nacional de Estadística (ONS), los Registros Nacionales de Escocia y las estimaciones de mediados de 2024 de la Agencia de Estadística e Investigación de Irlanda del Norte. Las cifras de población europeas proceden de Eurostat a fecha de 1 de enero de 2024.
Para garantizar la comparabilidad con el Reino Unido, los países europeos con poblaciones inferiores a un millón de habitantes quedan excluidos de las comparaciones per cápita de la migración neta y las solicitudes de asilo.
Para las comparaciones de migración neta, solo se incluyen los países que incluyen a los solicitantes de asilo o refugiados en sus cifras de inmigración.
Estos son: Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia, España y Suiza.
Portugal también quedó excluido al no disponer de datos de migración neta para 2024; se volverá a incluir en futuras actualizaciones.