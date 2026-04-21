Los visados ​​de trabajo se refieren a las nuevas solicitudes de autorización o a las prórrogas de las ya existentes. Esto incluye categorías como trabajo de temporada, salud y cuidados, trabajo doméstico y visados ​​de movilidad juvenil.

Los visados ​​de estudiante incluyen a todas las personas patrocinadas por proveedores de educación aprobados del Reino Unido, así como a aquellas con visados ​​de estudio de corta duración.

Los visados ​​familiares permiten que una persona venga o permanezca en el Reino Unido para vivir con familiares cercanos que ya residen allí. Esto incluye reunirse con el cónyuge, la pareja, un hijo o un padre, o venir a cuidar de un familiar.

La categoría «Otros» incluye visados ​​que no corresponden a las vías de trabajo, estudio o reunificación familiar. Esto abarca programas humanitarios como el Programa de Patrocinio de Ucrania y la vía para Ciudadanos Británicos de Ultramar. También incluye permisos familiares para personas procedentes de países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Solicitudes de asilo y alojamiento

Las cifras del Ministerio del Interior sobre los solicitantes de asilo alojados en hoteles se publican bajo la categoría «alojamiento de contingencia – hotel».

El número de personas alojadas en otros tipos de alojamiento incluye los alojamientos de contingencia que no son hoteles, así como los alojamientos iniciales, de dispersión y de «otro tipo».

Para mostrar la uniformidad con la que se distribuye el alojamiento, se utiliza una escala que compara la proporción de personas que viven en ese tipo de alojamiento en cada autoridad local con el promedio nacional del Reino Unido para las áreas que utilizan el mismo tipo de alojamiento: