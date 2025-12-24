El presidente nigeriano, Bola Tinubu, instó el viernes a los gobernadores del país a cumplir con la orden de la Corte Suprema que otorga a los gobiernos locales la libertad de administrar sus finanzas.

El presidente advirtió a los gobernadores que desobedecieran la orden que se verían obligados a promulgar una ley que lo facultaría para transferir fondos a los gobiernos locales directamente desde el comité de reparto de ingresos federales.

Tinubu hizo la advertencia en la 15ª reunión del Consejo Ejecutivo Nacional del APC en Abuja.

¿La advertencia de Tinubu?

El presidente Tinubu sentado en la silla presidencial.Imagen original,Tinubu/x

El presidente Tinu, quien lanzó una dura advertencia a los gobernadores, dijo que su administración debe garantizar el cumplimiento de las órdenes de los tribunales nacionales.

La Corte Suprema le ha ordenado que entregue directamente sus fondos a los gobiernos locales. Si se niega, usaré el decreto presidencial, porque tengo el cuchillo y el ñame en la mano, y entonces lo cortaré.

«Soy solo un ser humano, como mis gobernantes. Pero si no empiezan a implementar esta directiva en detalle, verán lo que sucederá», dijo Tinubu.

El 11 de julio de 2024, la Corte Suprema dictó sentencia confirmando la solicitud del gobierno federal de otorgar autonomía financiera a los gobiernos locales nigerianos.

Los siete jueces del tribunal coincidieron en que la retención de fondos de los gobiernos locales por parte de los gobiernos estatales era inconstitucional.