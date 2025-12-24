Una disputa sobre excrementos de gato llegó al tribunal superior después de que un propietario protestara porque las mascotas de un vecino supuestamente hacían sus necesidades en su jardín.

Richard Williamson, de Bedwas, presentó una queja ante el ayuntamiento de Caerphilly, afirmando que, si bien los gatos tienen derecho a vagar libremente, «no tienen derecho a causar molestias legales ni a representar un riesgo para la salud ambiental».

Dijo que estaba preocupado por los riesgos para la salud del bebé recién nacido de la familia «que pronto estará jugando en nuestro jardín», según documentos judiciales.

La autoridad investigó, pero dijo que los gatos no estaban sujetos a las mismas leyes de circulación que los perros y el ganado y que habían visitado al dueño de los gatos para verificar que tuvieran acceso a las cajas de arena.

Sin embargo, un juez ordenó al consejo que volviera a examinar la denuncia, afirmando que no había considerado el meollo del asunto: si la suciedad constituía una «molestia legal».

«Nada en esta sentencia debe interpretarse como la expresión de una opinión en un sentido u otro sobre el resultado de la redeterminación», escribió el juez Jarman KC, en documentos publicados después del caso escuchado en el Tribunal Superior de Cardiff.

Los documentos judiciales muestran que el demandante envió su queja por correo electrónico al consejo en octubre de 2024, diciendo que había intentado resolver el problema con un vecino.

«Me despierto con pavor cada día, preguntándome si todavía tengo que limpiar más excrementos de gato», escribió.

«Como padre de un recién nacido que pronto jugará en nuestro jardín, me preocupan especialmente los riesgos para la salud asociados a las heces de gato».

Los documentos muestran que un funcionario del consejo visitó al dueño de los gatos y quedó «satisfecho de que haya provisiones adecuadas para los gatos» en la propiedad, como cajas de arena.

Y escribieron que los dueños de gatos deben «tener en cuenta su bienestar y no dejar que los gatos salgan cuando están acostumbrados a ello puede ser perjudicial para su bienestar».

En su sentencia, el juez dijo que la «esencia del desafío» era que, en lugar de considerar si la suciedad «constituía depósitos que eran perjudiciales para la salud» según la sección 79 de la Ley de Protección Ambiental de 1990, el consejo se centró en «la forma en que se mantenía a los gatos y/o consideraba el derecho consuetudinario de los gatos a deambular en lugar de si existía una molestia legal».

Un portavoz del consejo de Caerphilly dijo: «Estamos considerando la sentencia y tomaremos las medidas pertinentes a su debido tiempo».

Se ha contactado a Richard Williamson para solicitarle comentarios.