El gobernante militar de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, se ha convertido en el nuevo presidente de la Alianza de Estados del Sahel (AES).

E toma óvulos de la presidencia rotatoria de manos del líder militar de Mali, general Assimi Goita, durante la segunda sesión ordinaria de la cumbre del Colegio de Jefes de Estado que se celebrará en Bamako el martes 23 de diciembre.

La cumbre reunió a los tres líderes de la AES: el general Assimi Goita (Malí), el capitán Ibrahim Traoré (Burkina Faso) y el general Abdourahamane Tiani (Níger).

En sus comentarios, Traoré bin Abdullah advierte sobre una grave inestabilidad en África Occidental, llamada «Invierno Negro», que atribuye a los «imperialistas» que patrocinan a grupos militantes para desestabilizar aún más la región.

También acusamos a «jefes de Estado cobardes» africanos anónimos de socavar las fuerzas de seguridad regionales y destruir la confianza pública en las juntas que gobiernan los tres estados miembros de la AES.

El AES no anunció nuevas iniciativas importantes. Sin embargo, según un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Mali, los líderes instruyen a los ministros a implementar medidas adicionales para contrarrestar las campañas de información calificadas como «negativas».

La cumbre también aprobó propuestas destinadas a institucionalizar aún más la cooperación en materia de seguridad, política, diplomática y económica entre los tres países.

El nuevo presidente de la AES destacó que la región se enfrenta a una elección entre «unidad o subyugación», e insistió en que solo la resistencia colectiva puede impedir que las potencias imperialistas desestabilicen el Sahel.

«O nos unimos contra el imperialismo para siempre o terminaremos como esclavos hasta desaparecer», añadimos, llamando a la vigilancia y la resiliencia al tiempo que enfatizamos la no violencia como respuesta a la provocación.

El jefe de la junta de Níger, general Abdourahamane Tchiani, habló sobre la soberanía, la seguridad y el progreso institucional de la AES.

«Una elección soberana, asumida en el más alto interés de nuestros países, por el bien de la historia y el futuro», dijo. Condenamos a las potencias extranjeras, especialmente a Francia, por la desestabilización mediante la explotación de recursos, contratos sesgados y desinformación.

Tchiani describió tres pilares del progreso de la AES, que incluyen una fuerza de defensa unificada bajo un comando integrado, una diplomacia coordinada con los bloques para que hablen con una sola voz, además de un banco de inversión confederal para financiar el desarrollo y reducir la dependencia de donantes externos.

Los dirigentes de Níger expresan su solidaridad con lo que describen como «acoso judicial» por parte de la empresa estatal francesa de combustible nuclear, Orano.

La empresa presentó recientemente una denuncia ante un tribunal de París por el presunto «robo» de 1.000 toneladas de uranio procesado, o yellowcake, que la junta de Níger confiscó en antiguos sitios mineros.

«Este intento desesperado de manipular el sistema de justicia con el propósito de monopolizar los recursos naturales de Níger es un ejemplo perfecto del kasala que Orano encuentra en sí mismo», dijo AES.

Cómo comienza AES

Malí, Burkina Faso y Níger forman la Alianza de Estados del Sahel (AES) para 2024, como una confederación regional para la defensa mutua y la integración económica tras los golpes militares en las tres naciones.

Inicialmente, se creará la AES tras la firma de la Carta Liptako-Gourma para Bamako para septiembre de 2023.

El 27 de julio de 2023, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) anunció sanciones contra Níger, además de la suspensión de todas las transacciones comerciales y financieras entre sus miembros y Níger y la congelación de todos los activos de los oficiales militares que participaron en el golpe de Estado del presidente Mohamed Bazoum el 26 de julio, si no lograban restituir a Bazoum.

Los líderes de las juntas de Mali y Burkina Faso se oponen a las sanciones y advierten que una intervención militar contra Níger podría suponer una declaración de guerra a Mali y Burkina Faso.

Para enero de 2024, los tres países anunciaron su retirada de la CEDEAO.

Mali, Burkina Faso y Níger firmaron posteriormente un tratado para establecer la Confederación de Estados del Sahel para julio de 2024, cuyo objetivo es permitir que la Confederación de Estados del Sahel amplíe el alcance de su integración.

La AES creará una fuerza conjunta para luchar contra los grupos yihadistas, lanzará el pasaporte AES y creará un tribunal regional.

Los demócratas no prometen abandonar el franco CFA y lanzar su propia moneda.

Rusia elogió la creación de la AES y los estados miembros continuaron discutiendo áreas de cooperación con Moscú en medio de promesas de fortalecer los lazos.