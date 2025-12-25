El actor estadounidense Pat Finn, que apareció en programas de televisión populares como Friends, Seinfeld y The Middle, murió a los 60 años.

El artista de comedia e improvisación murió el lunes en su casa en Los Ángeles después de haber recibido tratamiento contra el cáncer desde 2022, informaron medios estadounidenses.

«Pat nunca conoció a un extraño, solo amigos que aún no conocía», dijo su familia en un comunicado publicado en las redes sociales.

Había «vivido su vida plenamente, con alegría y exuberancia», añadió el comunicado.

El primer papel televisivo de Finn fue en el George Wendt Show en 1995, donde interpretó al hermano del personaje principal. También tuvo un papel recurrente en Murphy Brown entre 1995 y 1997.

En 1998 protagonizó el papel de Joe Mayo en Seinfeld, interpretando a un anfitrión de fiestas conocido por delegar tareas pesadas a sus invitados.

Hizo apariciones especiales en programas populares a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, incluidos King of Queens, Friends, That ’70s Show y House.

Finn fue quizás mejor conocido por su papel de Bill Norwood en The Middle, que apareció durante ocho temporadas entre 2011 y 2018.

Sus créditos cinematográficos incluyen It’s Complicated (2009) y Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Getty Images Pat Finn junto a Courtney Cox y Matt LeBlanc en el set de FriendsImágenes Getty

Pat Finn apareció en dos episodios de Friends como el compañero de Monica Geller, el Dr. Roger.

Además de sus papeles en pantalla, Finn era improvisador y también impartía clases en la Universidad de Colorado, donde fue profesor adjunto. Formó parte de una compañía de improvisación de seis personas llamada Beer Shark Mice.

«Pat entrenó, se hizo amigo y fue mentor de innumerables estudiantes a lo largo de los años y sería difícil encontrar a alguien en cualquier lugar que tenga una palabra desagradable que decir sobre él», escribió su familia.

En un homenaje a Finn, su compañero actor Richard Kind dijo que «no podrías encontrar una persona más amable, gentil, divertida y realista».

«Siempre positivo, ayudándote a ser más divertido y mejor. Un gran padre, un gran tipo», escribió Kind en Instagram.

A Finn le sobreviven su esposa Donna, tres hijos, sus padres y hermanos.