Sin embargo, los propietarios del hotel, Oxford Hotel Investments, impugnaron la decisión ante un tribunal, alegando que cada habitación era una unidad independiente.

Los inspectores del tribunal descubrieron más tarde que, si bien las habitaciones tenían baño privado, carecían de instalaciones básicas para cocinar y solo disponían de microondas, hervidor y nevera.

En consecuencia, se confirmó la decisión inicial del consejo.

Los propietarios también impugnaron esa decisión, pero los jueces de otro tribunal fallaron nuevamente a favor del consejo, según el Servicio de Informes de Democracia Local .

El juez Johns KC dijo que una habitación no podía «convertirse en un apartamento simplemente enchufando un microondas».

Agregó que «no había ningún almacenamiento relevante, ninguna zona de preparación de alimentos» y que las leyes de planificación supuestamente debían «proteger a las personas en la ocupación de sus hogares, no alentarlas a cocinar sus propias comidas».

A pesar del segundo rechazo, la compañía ahora ha intentado apelar el veredicto.

Un portavoz del hotel dijo que el edificio dejó de albergar a personas sin hogar hace unos dos años.

Paul Wells, el titular de la cartera conservadora del consejo para licencias, dijo que la autoridad estaba «encantada» con el fallo, que «sienta un precedente para todas las autoridades locales que desean mejorar los estándares de vivienda para los residentes».