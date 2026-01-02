El verano de Starc (el jugador de 35 años también ha superado a tres de los mejores bateadores de Inglaterra) es la cima de una carrera de prueba basada en la durabilidad, la habilidad para tomar wickets y el entusiasmo por evolucionar.

En las últimas seis semanas, ha superado a Curtly Ambrose, Harbhajan Singh, Shaun Pollock y, más significativamente, a Wasim Akram en la lista de tomadores de wickets de todos los tiempos.

Al empujar a Wasim hacia abajo, Starc se convirtió en el lanzador de ritmo con el brazo izquierdo más exitoso en la historia de la prueba.

Y cuando se alinee en su cancha local para la quinta prueba esta semana, será la 27.ª prueba australiana consecutiva en la que participará (una racha más amplia de cuatro pruebas perdidas en las últimas 56).

Son un recuerdo lejano los días en que el entonces entrenador de Australia, Tim Nielsen, le decía a Starc, con 20 años, que se «endureciera», con un insulto incluido.

«En ese momento, quizás le molestó un poco, y ese es probablemente el rol: desafiar a los jugadores e intentar que sean mejores que en el pasado o que sean más fuertes mental o físicamente», le dice Nielsen a BBC Sport.

«Probablemente fue una de las conversaciones que uno tiene con muchos lanzadores rápidos jóvenes, especialmente cuando comienzan a jugar al cricket internacional.

«Probablemente hubo un par de veces, y no fue solo Mitchell, él dijo que estaba un poco dolorido y que podría necesitar un período [de descanso].

«No fue nada más que ‘Creo que es hora de que descubramos cuánto puede aguantar nuestro cuerpo antes de romperse, en lugar de detenernos por si acaso'».