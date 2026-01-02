El problema de Mitchell en Inglaterra se remonta a una generación.
Todo comenzó con la ferocidad de Mitchell Johnson en 2013, cuando Peggy Mitchell todavía dirigía Albert Square, y continuó gracias a la magia del brazo izquierdo de Mitchell Starc.
En la serie Ashes 2025-26, la séptima de su carrera, Starc ha tomado 26 wickets, dando un paso al frente ante la ausencia de colegas de ritmo a menudo más elogiados.
Cuatro cueros cabelludos más en la quinta prueba en Sydney y su botín será el mejor de cualquier persona en una serie Ashes desde Johnson hace 12 años.
Cómo el ‘endurecimiento’ condujo a muchos veranos de Starc
El verano de Starc (el jugador de 35 años también ha superado a tres de los mejores bateadores de Inglaterra) es la cima de una carrera de prueba basada en la durabilidad, la habilidad para tomar wickets y el entusiasmo por evolucionar.
En las últimas seis semanas, ha superado a Curtly Ambrose, Harbhajan Singh, Shaun Pollock y, más significativamente, a Wasim Akram en la lista de tomadores de wickets de todos los tiempos.
Al empujar a Wasim hacia abajo, Starc se convirtió en el lanzador de ritmo con el brazo izquierdo más exitoso en la historia de la prueba.
Y cuando se alinee en su cancha local para la quinta prueba esta semana, será la 27.ª prueba australiana consecutiva en la que participará (una racha más amplia de cuatro pruebas perdidas en las últimas 56).
Son un recuerdo lejano los días en que el entonces entrenador de Australia, Tim Nielsen, le decía a Starc, con 20 años, que se «endureciera», con un insulto incluido.
«En ese momento, quizás le molestó un poco, y ese es probablemente el rol: desafiar a los jugadores e intentar que sean mejores que en el pasado o que sean más fuertes mental o físicamente», le dice Nielsen a BBC Sport.
«Probablemente fue una de las conversaciones que uno tiene con muchos lanzadores rápidos jóvenes, especialmente cuando comienzan a jugar al cricket internacional.
«Probablemente hubo un par de veces, y no fue solo Mitchell, él dijo que estaba un poco dolorido y que podría necesitar un período [de descanso].
«No fue nada más que ‘Creo que es hora de que descubramos cuánto puede aguantar nuestro cuerpo antes de romperse, en lugar de detenernos por si acaso'».
¿Qué hace que Starc sea tan difícil de enfrentar?
Tan grande es el cambio que el entrenador de Australia, Andrew McDonald, ha hablado sobre la posibilidad de que Starc, el mayor del trío de ritmo de clase mundial que incluye a Pat Cummins y Josh Hazelwood, viaje a Inglaterra para las Ashes de 2027, momento en el que tendrá 37 años.
Ray Lindwall, que jugó su último Test en 1960, fue el último australiano que usó una camiseta verde holgada después de cumplir 37 años.
Si lo hiciera, Starc tendría la oportunidad de seguir los pasos de James Anderson, Stuart Broad, Glenn McGrath y Courtney Walsh, y convertirse en el quinto lanzador de ritmo en conseguir 500 terrenos en pruebas.
La durabilidad te puede llevar muy lejos. Para unirte a ese club, también debes ser amenazante.
«Lo extraño, a pesar de que es tan bueno, es que en lo más alto de su marca se puede ver lo que está tratando de hacer», dice el ex bateador de Inglaterra Dawid Malan, quien se enfrentó a Starc en las últimas dos giras Ashes de Inglaterra y regularmente en el cricket de bola blanca.
«Aún tienes que ser capaz de tocarlo, pero puedes ver cuando está agarrando su costura oscilante, ver cuando está tratando de balancearlo».
Ha habido momentos en la carrera de Starc en los que ha sido criticado por filtrar carreras, algo con lo que él dice haber hecho las paces.
Ese aspecto negativo se ve ampliamente compensado por su capacidad para tomar wickets.
De los jugadores de bolos de élite que han tomado más de 350 en pruebas, solo Dale Steyn de Sudáfrica y Waqar Younis de Pakistán lo han hecho con una mejor tasa de acierto que la de Starc.
Puede conseguir carreras, pero el número promedio de pelotas que necesita para tomar un wicket es notablemente bajo.