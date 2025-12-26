La directora del Teatro Cresset de Peterborough describió su primer año en el cargo como «un privilegio», mientras el lugar se preparaba para una importante remodelación y su 50° aniversario.

Louise Chantal se incorporó al Cresset inicialmente a tiempo parcial antes de convertirse en directora a tiempo completo. Comentó que no tenía ninguna conexión previa con Peterborough y que nunca había visitado el local de Bretton antes de asumir el cargo.

«He conocido a muchísima gente interesante y he trabajado con un equipo que realmente se preocupa por Cresset y su público», dijo.

De cara al futuro, Chantal espera reinventar la imagen del Cresset, centrándose en las familias y el público más joven y añadió: «Quiero ofrecer algo para todos».

La Sra. Chantal también esperaba mostrar a los jóvenes las trayectorias profesionales que las artes tenían para ofrecer, como el diseño de vestuario, escenografía o iluminación.

El teatro con capacidad para 900 personas, ubicado en el Centro Bretton, está gestionado por el Grupo Trinity de la YMCA. El centro también cuenta con una biblioteca, una guardería, tiendas, una iglesia y un pub.

Se financia por sí solo y las ganancias de fin de año se reinvierten en la organización benéfica.

La Sra. Chantal dijo que la estrecha relación de trabajo del lugar con la YMCA ha ayudado a integrar programas de arte con la comunidad, particularmente para jóvenes desfavorecidos.

«Se trata de romper barreras», dijo.

Durante el último año, las ventas de entradas del Cresset han aumentado aproximadamente un 30%, con una fuerte demanda de eventos familiares, dijo Chantal.

«Nuestra pantomima es en gran medida un evento comunitario», añadió.

«Hay cierta calidez en ello…Queremos que la gente se vaya habiendo pasado una noche de alegría».

El recinto está trabajando para ampliar su programación, con un enfoque en eventos dirigidos al público más joven y familiar, incluyendo tres espectáculos de K-Pop para jóvenes y un espectáculo de jazz con Andy Sheppard, un saxofonista de jazz, que actuará en el sitio el 19 de febrero.

De cara al futuro, la Sra. Chantal, de 57 años, dijo que se estaban realizando preparativos para el 50º aniversario del lugar, incluido un estudio de viabilidad que se está llevando a cabo con el Ayuntamiento de Peterborough y la junta de la YMCA.

«Hay mucho trabajo por hacer en el edificio», dijo. «Pero estamos decididos a ver qué puede llegar a ser el Cresset en los próximos cinco años».