Un café benéfico que abrió sus puertas en julio busca expandirse después de haber obtenido ganancias en el primer mes de operaciones.

El Café 16:15 en Rushden, Northamptonshire, fue fundado por Stan Robertson , un ex indigente, como parte del Proyecto 16:15, que tiene como objetivo ayudar a las personas sin hogar en Northampton.

Dijo que el restaurante autofinanciado, administrado completamente por voluntarios, ha pagado a dos trabajadores sociales más y ya era «parte de la comunidad».

Dijo que el siguiente paso era abrir otra cafetería en Wellingborough y luego un centro de acogida en Northampton.

Fuente de la imagen,Alex Pope/BBC Título de la imagen, Linda Nightingale, con su esposo Peter, viajó desde Raunds para almorzar y tomar un «delicioso café».

«Tuvimos ganancias en nuestro primer mes y realmente no hemos mirado atrás», dijo Robertson.

Dijo que todo el dinero recaudado en el café, en Hamblin Court, vuelve a la organización benéfica, lo que significa que ha financiado voluntarios adicionales para realizar trabajos de asistencia social y extensión en Northampton.

«Ha crecido de forma constante. Nos hemos consolidado en muy poco tiempo. Realmente nos hemos convertido en parte de la comunidad», dijo.

Linda Nightingale, de Raunds, hizo un punto especial de visitar el café para probar los «famosos rollitos de salchicha» cuando llegó a Rushden en un viaje de jubilados.

«Es una idea fantástica; es el boca a boca lo que ha difundido la noticia de que es una instalación tan encantadora, acogedora, luminosa y maravillosa», dijo.

Dijo que volvería porque «los precios son muy buenos».

Fuente de la imagen,Alex Pope/BBC Título de la imagen, A Shirley Heard le encanta pasar a tomar una sopa y dijo que estaba feliz de que la organización benéfica pudiera ayudar a tanta gente.

Shirley Heard, una entusiasta seguidora de la organización benéfica de la cercana Irchester, dijo que ahora era una «cliente habitual» del café.

«Me gusta la compañía, la comida es buena y es una ventaja ayudar a los demás», dijo.

«Me gusta darle [a Stan] un poco más para que pueda donarlo a la caridad y la otra semana doné un saco de dormir».

Lorna, de Northampton, ofrece sus servicios como voluntaria unos días a la semana para poder «conocer gente nueva» y trabajar dentro de la comunidad.

Era su oportunidad de «devolver algo», añadió.

Fuente de la imagen,Alex Pope/BBC Título de la imagen, David Gillings ahora es un cliente habitual del café y dijo que la comida siempre fue «de buena calidad y porciones de buen tamaño».

David Gillings, de Rushden, dijo: «A través de mi trabajo sé lo que hace Stan en Northampton y vi que se estaba abriendo aquí, así que vine a apoyar a la organización benéfica.

«Se ha vuelto a poner en funcionamiento una unidad vacía. Stan es genial, los voluntarios son geniales y la comida es de muy buena calidad».

Fuente de la imagen,Alex Pope/BBC Título de la imagen, Stan dijo que toda la comida se preparaba en el local y que el resto provenía de proveedores locales.

El señor Robertson dijo: «Esta es sólo la primera fase de un plan de tres años.

«Mi próximo paso es abrir lo mismo en Wellingborough y luego queremos abrir un local de atención libre, por lo que se están creando cafeterías para ayudar a financiar los planes futuros también».