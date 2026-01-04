Dos de los partidos de la Premier League irlandesa previstos para el sábado se han pospuesto debido a que los campos están congelados.

El partido en casa del Ballymena United contra Glenavon se pospuso después de una inspección del campo en el Ballymena Showgrounds el sábado por la mañana.

El partido entre Portadown y Cliftonville en Shamrock Park también fue cancelado luego de una inspección del campo en Shamrock Park.

Los otros tres partidos del sábado, incluido el partido en casa de Carrick Rangers contra los aspirantes al título Glentoran, todavía están programados para celebrarse según lo planeado.

Una alerta meteorológica amarilla por nieve y hielo en Irlanda del Norte comenzó a las 15:00 GMT del viernes y durará hasta el mediodía del sábado.

A esto le seguirá otra advertencia amarilla, también por nieve y hielo, que entrará en vigor cuando termine la primera advertencia y durará hasta el mediodía del lunes.