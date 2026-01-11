El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá con funcionarios daneses y groenlandeses la próxima semana para discutir el destino de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca que el presidente Donald Trump dice que necesita para la seguridad nacional. La enorme isla se encuentra en el ojo de una tormenta geopolítica con el nombre de Trump en ella y la gente aquí está claramente nerviosa. Sin embargo, al volar, se ve una paz inmensa. El hielo y las montañas nevadas se extienden hasta donde alcanza la vista, interrumpidas aquí y allá por fiordos resplandecientes, todo entre los océanos Ártico y Atlántico. Se dice que está situado en la cima del mundo; gran parte de él por encima del Círculo Polar Ártico. Groenlandia tiene nueve veces el tamaño del Reino Unido, pero sólo tiene 57.000 habitantes, la mayoría de ellos indígenas inuit.

La escena en una calle nevada en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Un jubilado golpeó el suelo con su bastón en señal de énfasis mientras me decía que Estados Unidos nunca debe plantar su bandera en la capital de Groenlandia. Una señora que dijo que desconfiaba de todos estos días y no dio su nombre, admitió que estaba «muerta de miedo» ante la perspectiva de que Trump tomara la isla por la fuerza después de ver su intervención militar en Venezuela.

Pilu Chemnitz (izquierda) dice que los groenlandeses «sólo quieren que los dejen en paz».

Mientras tanto, Pilu Chemnitz, una ceramista de veintitantos años, dijo: «Creo que todos estamos muy cansados ​​del presidente de Estados Unidos. Siempre hemos vivido una vida tranquila y pacífica aquí». «Por supuesto, la colonización danesa causó muchos traumas a mucha gente, pero simplemente queremos que nos dejen en paz». No importa oponerse a una toma de control por parte de Estados Unidos, como afirma el 85% de los groenlandeses; la mayoría también se muestra a favor de la independencia de Dinamarca, aunque muchos me comentan que también aprecian los subsidios provenientes de ese país que contribuyen a apuntalar su estado de bienestar. Si bien son ricos en recursos naturales sin explotar, la pobreza es un problema real aquí en las comunidades inuit. En general, los groenlandeses quieren tener una voz más fuerte y más importante, no sólo en sus políticas internas, sino también en asuntos exteriores. Fui al parlamento de la isla, de aspecto modesto, cuyo cuerpo está construido en estilo escandinavo con listones de madera y pintado del mismo rojo bruñido que las banderas de Groenlandia que ondeaban en la entrada. Sin controles de seguridad. Todo bastante relajado. Salvo por el emblema del oso polar rugiente, símbolo de Groenlandia, grabado en cada puerta corrediza de cristal que pasamos.

Pipaluk Lynge-Rasmussen espera que las conversaciones de Marco Rubio la próxima semana con los funcionarios daneses «concluyan con entendimiento y compromiso».

Estuve allí para reunirme con Pipaluk Lynge-Rasmussen, copresidenta de la comisión de asuntos exteriores del parlamento. Es diputada del partido independentista Inuit Ataqatigiit, que forma parte del gobierno de coalición. «Creo que es muy importante que expresemos abiertamente lo que queremos como pueblo», me dijo. «Siempre hemos trabajado por la independencia desde que obtuvimos el autogobierno local en 1979 y por una mayor independencia en 2009». Le pregunté a Lynge-Rasmussen si sentía que las grandes potencias mundiales –Estados Unidos, Dinamarca, la OTAN y la UE– estaban hablando mucho de Groenlandia en ese momento, en lugar de hablar con los isleños sobre su destino. Ella asintió vigorosamente. Sorprendentemente, quizás, culpa más a Dinamarca que a Trump por ignorar los deseos y necesidades de los groenlandeses. Aunque Groenlandia y las Islas Feroe son parte del Reino de Dinamarca, dice, siente que siempre han sido tratados como ciudadanos de segunda clase. Pero Lynge-Rasmussen insistió en que los groenlandeses no deberían verse como víctimas en la situación actual. En cambio, sugiere que aprovechen la atención internacional que ahora se centra en ellos para destacar su importancia e impulsar sus prioridades. ¿Qué pasa con la reunión de la próxima semana con Rubio?, pregunté. «Espero que la reunión termine con entendimiento y compromiso», respondió. «¿Quizás hacer negocios con [EE. UU.] desde aquí… quizás cooperar en comercio o minería, tener más bases [militares] estadounidenses en Groenlandia, tal vez?» En virtud de un acuerdo bilateral con Dinamarca que data de 1951, Estados Unidos puede enviar tantas tropas estadounidenses como desee a Groenlandia. Esto ha dejado a los aliados europeos preguntándose en voz alta por qué Trump siente la necesidad de «tomar» la isla unilateralmente: ya sea comprándola (aparentemente la opción preferida de Washington), o alentando a los groenlandeses a votar en un plebiscito para convertirse en parte de los EE. UU., o tomando Groenlandia por la fuerza, algo que la administración Trump se ha negado a descartar. No se necesitaría mucho esfuerzo militar. Groenlandia tiene pocos soldados entrenados y no tiene bases militares propias. Trump y el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, justifican su necesidad de «tomar» Groenlandia porque, según afirman, Dinamarca no hace lo suficiente para proteger la isla. Copenhague lo niega. También vale la pena señalar que Estados Unidos ya tiene una base militar en Groenlandia y decidió reducir radicalmente su presencia allí de unos 10.000 efectivos durante los momentos álgidos de la Guerra Fría a unos 200 en la actualidad. Hasta hace poco, Estados Unidos había desestimado la seguridad del Ártico. El gran interés de Trump en la isla probablemente sea una mezcla de: preocupaciones percibidas sobre la seguridad nacional

un hambre por los ricos recursos naturales que posee Groenlandia, incluidas tierras raras y minerales

y su deseo, proclamado a bombo y platillo, de dominar las Américas.

Casas cubiertas de nieve en Nuuk por la noche