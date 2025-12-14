El entrenador en jefe conjunto de los Cornish Pirates, Gavin Cattle, dice que sacará aspectos positivos de la angustiosa derrota de su equipo por 27-26 ante Bedford en el Champ.

El penalti de Will Maisey a tres minutos del final aseguró la victoria de los Blues en Mennaye, mientras que los Pirates perdieron por segunda semana consecutiva.

Sin embargo, el equipo local obtuvo dos puntos de bonificación por la derrota y ascendió un lugar al cuarto lugar en la tabla, pero la brecha con el Bedford, que está en tercer lugar, ahora es de ocho puntos.

«Creo que fue un partido espectacular. Creo que ambos equipos tuvieron sus oportunidades, como lo sugiere el marcador», dijo Cattle a BBC Radio Cornwall.

«Hay algunos aspectos positivos que sacar de esto. Creo que estuvimos bajo mucha presión en defensa en la primera mitad, estábamos bastante espaciados y nos estaban marcando, pero físicamente estábamos ahí, sentí.

«Nuestras jugadas a balón parado mostraron en algunos momentos una potencia extrema, por lo que estamos dando un giro, pero no estamos convirtiendo nuestra presión en este momento y supongo que Bedford podría argumentar que tuvieron un buen período durante unos 10 minutos en nuestros 22 en los que querrían salir con más puntos.

«Pero fue un partido muy disputado, con un gran esfuerzo por parte de ambos equipos, pero analizaremos algunos momentos clave que no supimos controlar y que finalmente les dieron el punto extra para ganar».

El try de George Worth le dio a los Blues una ventaja de 5-0 después de 10 minutos antes de que Morgan Nelson cruzara 11 minutos después para poner a los anfitriones 7-5 arriba.

El touchdown de Rory Ward puso el marcador en 10-7 después de 26 minutos, pero los Piratas respondieron nuevamente para liderar 14-10 al descanso gracias a un try de Arthur Relton.

Dean Adamson centró para poner a Bedford 17-14 arriba poco después del reinicio, pero Charlie Rice restauró la ventaja de los Pirates con un try no convertido a los 10 minutos del segundo tiempo.

Adamson estuvo presente nuevamente para poner el marcador en 24-21 con 22 minutos restantes antes de que el extremo de los Pirates, Harry Yates, anotara con 10 minutos para el final, pero Arwel Robson falló lo que resultó ser una conversión crucial cuando Maisey dividió los postes con un penal al final para sellar una emocionante victoria.

«Los muchachos están dando lo mejor de sí y habrá muchos chicos decepcionados allí», añadió Cattle.

«Pero lo bueno del rugby es que vuelves a jugar la semana que viene, así que simplemente deja de fruncir el ceño, como dicen».