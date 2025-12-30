Una canción es todo lo que se necesita para asustar a los actores este invierno

«Tengo muchos amigos que participan en diferentes pantomimas por todo el Reino Unido y todos nos preguntamos: ‘¿Qué canciones tienes? ¿Tienes a Golden de K-Pop Demon Hunters?'», dice la actriz Alicia Belgarde.

Alicia ha logrado evitar ese solo tan alto en la canción de K-pop que encabeza las listas de éxitos esta Navidad. Pero incluso si no lo hubiera hecho, seguiría amando el mundo de la pantomima.

«Te mete en el espíritu navideño y me encanta trabajar con gente que ha hecho muchísimas pantomimas antes. Puedo aprender muchísimo», le dice a BBC Newsbeat.

«Es una verdadera habilidad y estás aprendiendo de los mejores».

Alicia dará vida a Aurora para la adaptación teatral de La Bella Durmiente del Teatro Central en Chatham durante este período festivo.

Fuente de la imagen,Martin Smith Pie de foto, La Asociación de Pantomimas del Reino Unido afirma que se realizarán alrededor de 260 pantomimas en todo el Reino Unido esta temporada.

La Asociación de Pantomimas del Reino Unido nos dice que hay alrededor de 260 pantomimas en marcha en todo el Reino Unido esta temporada.

Sin embargo, no todo es color de rosa para los actores… ¡por supuesto que no!

Alicia dice que los papeles tienen mucha demanda, incluso para actores que tienen otros trabajos.

Cuando no está esperando el beso del amor verdadero, interpreta a Monica Geller en la edición de la gira por el Reino Unido de la parodia musical de Friends.

«Tuvimos un descanso durante la Navidad y por suerte pude hacer una audición y encontrar una pantomima que se ajustara perfectamente a mis fechas; de lo contrario, no habría tenido ingresos durante la Navidad», dice.

Simon Sladen, presidente de la Asociación de Pantomima del Reino Unido, una organización benéfica que promueve la pantomima, le dice a BBC Newsbeat que el caso de Alicia no es inusual.

«Este es el único momento del año en el que puedes garantizar trabajo, especialmente si vuelves al mismo local año tras año», explica.

«Entre noviembre y enero, quizás, un cuarto del año, sabes que tendrás un trabajo que amas, disfrutas y que brindará entretenimiento maravilloso a todos».

Si bien dice que puede ser «una gran cantidad de dinero» si eres famoso, para el conjunto aún hay trabajo por hacer.

Dice que Equity y otros sindicatos están trabajando para proteger los derechos de los artistas.

«No todas las pantomimas ofrecen un contrato estándar de Equity», afirma.

«Por lo tanto, hay muchos aspectos que analizar, porque no queremos una industria que explote o que no recompense a sus empleados como lo harían en otros lugares».

Pero los empleos siguen siendo «competitivos».

«Creo que debido a la situación actual de la pantomima, en el sentido de ser respetada y tener esta gran calidad, creo que más gente quiere participar en ella», afirma.

Fuente de la imagen,Martin Smith Pie de foto, Alicia ve trabajar en pantomima como una oportunidad para aprender de actores que han pasado años perfeccionando su oficio

También puede ser un espacio para desarrollar habilidades y tu perfil público.

Alicia lo ve como una oportunidad de aprender de actores que han pasado años perfeccionando su oficio.

«Todos los días miro a mi alrededor durante los ensayos y voy adquiriendo pequeñas habilidades», afirma.

«Estoy observando, estoy aprendiendo, estoy absorbiendo, estoy tratando de ser como una pequeña esponja».

Mientras que Simon siente que es una gran oportunidad para establecer contactos.

«Demostrar que no solo estás rindiendo a ese nivel, sino que también eres respetuoso, llegas a tiempo y tienes una buena ética de trabajo; todo eso realmente puede ayudar dentro de la industria», afirma.

«O cuando vas a una audición y alguien tal vez ya trabajó contigo o tiene una oportunidad en otro lugar».

No son solo los actores los que son fanáticos de la pantomima; los espectáculos han estado atrayendo multitudes de manera constante en todo el Reino Unido.

Simon dice que después de la pandemia de Covid-19, han visto algunas de las mejores estadísticas de taquilla desde que comenzaron los registros.

«Tal vez ahora todos necesitamos la pantomima un poco más que nunca», afirma.

Y aunque es un arte que existe desde el siglo XVI, no ha dejado de evolucionar.

Los chistes cursis y las damas fabulosas no van a desaparecer. Pero Simon afirma que las series ahora presentan más narrativas y personajes queer, además de ser más diversas racialmente y representativas de los valores del Reino Unido.

«Por suerte, ya no estamos en el reino de la princesa que sólo desea casarse con un príncipe o que necesita ser salvada», afirma.

Tenemos personajes fuertes que impulsan la narrativa. En algunas series ahora ni siquiera hay boda al final porque, bueno, estamos en 2025.

Alicia describe la experiencia de la pantomima como una «pequeña olla a presión», ya que se enfrentan a plazos de entrega ajustados y tiradas cortas.

«Se construyen estas relaciones y estos vínculos muy rápidamente porque pasan todo el tiempo juntos», afirma.