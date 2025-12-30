El espectro de no poder derribar un bloque bajo todavía se cierne sobre nosotros como el gran y aterrador Muppet sobre Michael Caine la semana pasada.

El sábado fue una oportunidad frustrantemente perdida para demostrar que lo habíamos superado. El Kilmarnock llegó penúltimo, sin ganar desde octubre, y sabíamos exactamente lo que se avecinaba: 10 hombres detrás del balón, líneas compactas, resistencia organizada. Sin embargo, no supimos encontrar la manera de superarlo.

Dominamos casi todo lo medible. Posesión. Territorio. Entradas al último tercio. Cuarenta y siete centros. Once córners. Si hubieras visto los mapas de calor después, el área alrededor de Killie se habría parecido al walkman de Jackson Pollock.

Defendieron con mucha profundidad. Las líneas se apretaban, el espacio entre la defensa y el portero era prácticamente teórico. Y, para ser justos, eran disciplinados. Su formación rara vez se rompía. Las líneas estaban bloqueadas, los segundos balones disputados, los centros recibidos por una multitud.

Movimos el balón con paciencia, pero el patrón se volvió familiar: circular, abrirse, centrar, repetir. Contra un bloque tan compacto, la amplitud por sí sola no basta: se necesita el pase decisivo, el momento de auténtica calidad que obliga a los defensores a moverse en lugar de simplemente absorber el impacto.

Las ocasiones llegaron. El disparo a corta distancia de Dan Nlundulu suele ser gol, pero Oluwayemi reaccionó con una salvada que le valió un punto. Anota ahí y el partido se abre; Killie tiene que emerger, aparecen los espacios, entra oxígeno al partido. Nunca logramos ese golazo.

La entrada de Jayden Richardson aceleró el ritmo. Conor McMenamin, desplazándose por el centro, planteó diferentes interrogantes. El esfuerzo fue incansable. La estructura se mantuvo. Y en otro día podrían habernos pitado un par de penaltis. Lo que nos faltó fue incisión: el recorte en lugar del centro, el pase disimulado en lugar del obvio.

Hace dos semanas, antes de Aberdeen, antes del reinicio, este es un partido que perdemos. Una escapada descuidada, un tambaleo colectivo, la frustración se convirtió en caos cuando el Kilmarnock recordó brevemente que se le permitía jugar en nuestro campo. En cambio, mantuvimos la calma. Sin comprometernos demasiado. Sin pánico. Tercera portería a cero consecutiva. Cinco invictos.

Este equipo está gestionando mejor los partidos ahora. Controla el territorio, limita el riesgo y se niega a auto sabotearse. Si la queja más fuerte es «dominamos pero no pudimos anotar», eso es irritación, no crisis. Afinación, no un fallo fundamental.

El martes, el Rangers presentará un panorama muy diferente. No se encerrarán en su propio estadio ni se negarán a interactuar con la sociedad. Tienen sus propios problemas y estarán ansiosos por solucionarlos ante un Ibrox que se deja vencer fácilmente. Pero llegaremos allí invictos, organizados y con esa arrogancia de los campeones de copa y los que vencieron al Celtic.