Un servicio para ayudar a los jóvenes de Guernsey a dejar de vapear finalizará a finales de mes.

QuitVape se lanzó a principios de este año durante un período piloto inicial de seis meses y estuvo disponible para jóvenes de entre 12 y 18 años.

Fue lanzado por los Servicios de Salud Pública, en colaboración con Action for Children, y las personas que han estado bajo tutela pueden utilizar el servicio hasta los 25 años.

El servicio se introdujo tras la nueva normativa que prohíbe la venta de vapeadores a menores de 18 años a partir del 1 de junio de 2025.

Los estados de Guernsey dijeron que 29 personas habían descargado un folleto oficial de autoayuda y que «se están llevando a cabo conversaciones sobre la futura prestación del servicio».

Alex Hawkins-Drew, director asociado de Salud Pública, dijo que el programa piloto permitió que «los jóvenes que quieren dejar de vapear tengan acceso al apoyo adecuado, ya sean recursos de autoayuda, orientación cara a cara o intervenciones más intensivas».

Aaron Davies, gerente de servicios de Action for Children, dijo que el programa piloto había demostrado que había «gran evidencia y potencial de cambio positivo para los jóvenes que habían participado en el servicio y reducido su uso del vapeo».