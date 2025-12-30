El ambicioso Newcastle Red Bulls ha fichado al lateral inglés Josh Hodge, procedente del Exeter, con un contrato de tres años.

Hodge, de 25 años, que dejó Newcastle hace cinco años para mudarse a los Chiefs, regresará al noreste la próxima temporada, diciendo que tiene «asuntos pendientes» con el club.

Es otro movimiento importante de los Red Bulls, que confirmaron la contratación del altamente valorado número ocho de los Blues y el internacional neozelandés Hoskins Sotutu la semana pasada.

«Tengo muchas ganas de volver a Newcastle Red Bulls», dijo Hodge al sitio web del club., externo

Tengo muchos asuntos pendientes en Newcastle, y con la llegada de Red Bull, el club vive momentos emocionantes. Estoy deseando ver qué podemos hacer en las próximas tres temporadas.

«Sabía que si tenía la oportunidad de volver a Newcastle, donde todo comenzó para mí como jugador de rugby profesional, sería difícil rechazarla.

«Estoy deseando volver a jugar ante la afición del norte. El norte es mi hogar y la afición del Newcastle es increíble».