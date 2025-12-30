El ambicioso Newcastle Red Bulls ha fichado al lateral inglés Josh Hodge, procedente del Exeter, con un contrato de tres años.
Hodge, de 25 años, que dejó Newcastle hace cinco años para mudarse a los Chiefs, regresará al noreste la próxima temporada, diciendo que tiene «asuntos pendientes» con el club.
Es otro movimiento importante de los Red Bulls, que confirmaron la contratación del altamente valorado número ocho de los Blues y el internacional neozelandés Hoskins Sotutu la semana pasada.
«Tengo muchas ganas de volver a Newcastle Red Bulls», dijo Hodge al sitio web del club., externo
Tengo muchos asuntos pendientes en Newcastle, y con la llegada de Red Bull, el club vive momentos emocionantes. Estoy deseando ver qué podemos hacer en las próximas tres temporadas.
«Sabía que si tenía la oportunidad de volver a Newcastle, donde todo comenzó para mí como jugador de rugby profesional, sería difícil rechazarla.
«Estoy deseando volver a jugar ante la afición del norte. El norte es mi hogar y la afición del Newcastle es increíble».
Hodge, ex internacional inglés sub-20, ha marcado 29 tries en sus 89 apariciones con los Chiefs.
Como producto de la academia de Newcastle, el regreso de Hodge representa un cambio en el rumbo de las últimas temporadas, y el director general deportivo del club, Neil McIlroy, está ansioso por ver el acuerdo como una declaración de su talento emergente.
«Hay una frustración comprensible por la cantidad de jugadores que se han desarrollado en la academia del Newcastle, pero que se han marchado para cumplir sus ambiciones», dijo McIlroy.
«Nos comprometemos a que el Newcastle Red Bulls sea un club donde el talento local pueda florecer, para que el Josh Hodges del futuro no sienta la necesidad de irse a otro lado.
«Es un jugador inglés de calidad que fortalecerá significativamente nuestro equipo y cualquiera que vea el rugby de la Premier League sabrá el enorme talento que tiene.
«Como lateral o extremo tiene una velocidad increíble y un fantástico juego de patadas, pero además de eso hay una declaración más amplia: queremos que este sea un club donde el talento inglés pueda prosperar».
Newcastle ha perdido sus ocho partidos de la Premier League esta temporada, pero obtuvo su primer punto bonus por derrota en la derrota como visitante por 36-27 ante Bristol el sábado.