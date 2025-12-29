Un hombre que se pensaba que portaba una pistola fue asesinado a tiros por la policía tras un accidente automovilístico.

La policía de Norfolk fue llamada a la A11 en Thetford alrededor de las 20:35 GMT del domingo cuando un hombre, que se cree que era el conductor de uno de los dos vehículos, abandonó la escena sosteniendo lo que la fuerza dijo «fue descrito como una pistola».

Agentes de respuesta armada acudieron al lugar y el sospechoso fue posteriormente baleado por la policía desde corta distancia. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, fue declarado muerto en el lugar.

Tras el incidente, la carretera A11 de Londres permaneció cerrada en ambas direcciones y se han establecido desvíos.