Un hombre que se pensaba que portaba una pistola fue asesinado a tiros por la policía tras un accidente automovilístico.
La policía de Norfolk fue llamada a la A11 en Thetford alrededor de las 20:35 GMT del domingo cuando un hombre, que se cree que era el conductor de uno de los dos vehículos, abandonó la escena sosteniendo lo que la fuerza dijo «fue descrito como una pistola».
Agentes de respuesta armada acudieron al lugar y el sospechoso fue posteriormente baleado por la policía desde corta distancia. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, fue declarado muerto en el lugar.
Tras el incidente, la carretera A11 de Londres permaneció cerrada en ambas direcciones y se han establecido desvíos.
La policía de Norfolk dijo que había realizado una derivación de «procedimiento estándar» a la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) después del incidente.
El subjefe de policía, David Buckley, dijo: «Entendemos que este incidente causará preocupación en la comunidad.
Nuestros oficiales armados, altamente capacitados, se despliegan cada año para atender cientos de llamadas relacionadas con armas de fuego, pero, afortunadamente, los incidentes en los que la policía dispara armas de fuego son increíblemente raros. Ya se está llevando a cabo una investigación exhaustiva e independiente.
«Por supuesto, estamos cooperando plenamente con la investigación de la IOPC y entregaremos todas las grabaciones corporales y las llamadas al 999 para garantizar la transparencia.
«No estamos buscando a nadie más en relación con el incidente».
Un portavoz de IOPC confirmó que ha iniciado una investigación independiente.
En un comunicado dijeron: «La fuerza nos notificó después del incidente en la A11, en Thetford, cerca de la salida a London Road, justo antes de las 9:40 p.m. y declaramos una investigación independiente poco tiempo después.
A pesar de que el hombre recibió tratamiento por sus heridas, lamentablemente murió en el lugar.
«Enviamos investigadores al procedimiento posterior al incidente para comenzar nuestras pesquisas y empezar a reunir pruebas.
«Nuestra investigación está en sus primeras etapas».
Informando desde el lugar, Jack Maclean de BBC Norfolk describió cómo la A11 en Thetford permanece cerrada esta mañana.
«Estoy en la rotonda de Brandon Road, donde normalmente hay bastante tráfico», dijo.
«Hay una selección de conos y hay un oficial de policía con las luces encendidas sentado en su auto bloqueando la carretera».
Las imágenes de la escena mostraron a oficiales forenses inspeccionando la calzada.