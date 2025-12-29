Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de Gaziantep han estado recolectando pistachos silvestres para preparar una bebida única con sabor a nuez que también funciona como remedio casero.

Un frente frío me persiguió hasta Gaziantep , una ciudad del sureste de Turquía, no lejos de la frontera con Siria. Era finales de otoño y la nieve ya cubría las cumbres más altas de los cercanos montes Tauro. Así que, cuando abrí la puerta de Tahmis Kahvesi —una cafetería fundada en 1635 y una de las más antiguas del mundo—, me uní rápidamente al grupo de lugareños junto a la estufa de leña que emitía calor palpitante en el centro de la sala.

La luz se filtraba a través de las vidrieras. A mi alrededor, los clientes bebían de pequeñas tazas decoradas con motivos geométricos. Algunos bebían el café turco espeso y espumoso, tan apreciado en todo el país. Pero la especialidad del café es algo que rara vez se ve fuera de la región, y una que había cruzado el océano para probar una vez más: menengiç kahvesi (café menengiç), una bebida ancestral rica en nutrientes, sin cafeína y que, en realidad, no es café.

Elaborado a partir del fruto tostado y molido del terebinto, una especie de pistacho silvestre, el menengiç tiene un sabor a nuez y es ligeramente amargo. Esta bebida es tan fundamental para la identidad culinaria de Gaziantep que en 2024 recibió la denominación de indicación geográfica de la UE . Aunque popular en el sureste de Turquía y ampliamente consumido en el Kurdistán iraquí, donde se le conoce como qazwan, para los residentes de Gaziantep, esta bebida tradicional es más que una alternativa al café; es un remedio casero de larga tradición.