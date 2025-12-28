Un hombre se quedó «estupefacto» después de enfrentar largas demoras en un caso judicial que aborda los cargos contra su presunto abusador, y califica de «incomprensible» un lapso de años entre audiencias.

El hombre, que es de West Midlands y no puede ser identificado por razones legales, alega que fue abusado sexualmente cuando era niño en la década de 1980 y denunció el asunto a la Policía de West Mercia en julio de 2018.

El acusado fue imputado en 2024 y el caso se presentó ante el juez en julio de 2025, pero luego se aplazó dos años, hasta julio de 2027, es decir, nueve años después de la primera denuncia.

El Ministerio de Justicia dijo que el denunciante y muchos otros enfrentaban una «espera inaceptablemente larga para obtener justicia».

El gobierno, añadió un portavoz del Ministerio de Justicia, estaba «combinando reformas audaces, inversión adicional y abordando ineficiencias para resolver el enorme atraso judicial» y brindar «justicia más rápida».

La policía de West Mercia, que cubre las áreas de Herefordshire, Worcestershire y Shropshire, dijo que no podía hacer comentarios sobre el caso debido a que los procedimientos estaban activos.

«Sin embargo, la violación y los delitos sexuales graves se encuentran entre los casos más complejos y delicados que investigan los agentes», afirmó la fuerza, añadiendo que estaba «absolutamente comprometida a impartir justicia» para cualquier persona que fuera víctima de tales delitos.

El denunciante dijo que cuando se enteró de que los procedimientos no estaban programados para reiniciarse hasta 2027, se quedó «estupefacto» y pensó que estaba «escuchando cosas».

«Es incomprensible que esto esté sucediendo después de tanto tiempo», dijo.

Recordando el período de 2025 en el que pensó que se iniciarían los procedimientos, explicó: «Las semanas previas no estaba trabajando, simplemente no tenía tiempo suficiente para nada más. No tenía espacio para todo eso».

«Luego me dijeron el lunes que sería martes, luego fue miércoles, y luego, el miércoles, el equipo de Apoyo a las Víctimas llamó para decirme que el caso judicial anterior había tomado demasiado tiempo y que [mi caso] había sido archivado hasta 2027».

Fuente de la imagen,Andy Rain/EPA/Shutterstock Título de la imagen, David Lammy anunció cambios en el sistema judicial a principios de este mes.

Los cambios en el sistema judicial, anunciados a principios de diciembre , dijeron que los juicios con jurado en Inglaterra y Gales por delitos que conllevan una probable sentencia menor a tres años serían eliminados.

Los planes también incluyen la creación de los llamados «tribunales rápidos» para aliviar los retrasos.

Los delitos graves, como el asesinato, el robo y la violación, seguirían siendo juzgados por un jurado, y los magistrados comunitarios voluntarios, que se ocupan de la mayoría de los casos penales, asumirían incluso más trabajo.

El secretario de Justicia, David Lammy, afirmó que el atraso actual en los tribunales de la Corona asciende a casi 78.000 casos. Las proyecciones del gobierno indican que podría alcanzar los 100.000 para 2028.

Lammy dijo que el nuevo sistema permitiría resolver los casos una quinta parte más rápido que los juicios con jurado.

‘Son las vidas de las personas’

El hombre que denuncia abusos sexuales históricos en su contra dijo que apoyaba las propuestas del gobierno de limitar los juicios con jurado, pero dijo que su principal preocupación era conseguir su día en la corte.

«Quiero justicia», dijo.

Sobre el atraso en los casos judiciales, añadió: «Están manipulando la vida de la gente. Siempre le echan la culpa al COVID o algo parecido, pero [ha habido] tantos retrasos aparte del COVID…»

La diputada Helen Morgan, que representa a un distrito electoral en el área policial de West Mercia, dijo que esperas tan largas socavaban «la confianza pública en el sistema de justicia penal».

El Demócrata Liberal de North Shropshire dijo que el gobierno debe invertir en el sistema judicial y modernizarlo para «abordar los atrasos y reducir el número de personas en prisión preventiva».

Recientemente, el condado vio cómo se dictaban sentencias para tres hombres en un caso de GBH que tardó años en avanzar en el sistema.