El futuro de Sir Keir Starmer podría determinarse en mayo, ya que un experto en encuestas advirtió que el Partido Laborista enfrenta pérdidas a nivel nacional en las elecciones del próximo año.

Lord Robert Hayward dijo que el Primer Ministro estaba en camino de sufrir fuertes pérdidas en las elecciones del consejo inglés, así como una derrota en el Senedd galés y una “paliza” en el Parlamento escocés el 7 de mayo de 2026.

Los sombríos resultados del Partido Laborista podrían reavivar la cuestión de si Sir Keir debería seguir liderando el partido, que apareció en los titulares en noviembre después de una reunión informativa anónima de sus aliados contra posibles rivales.

En Inglaterra, los resultados dependerán de dónde se celebren las elecciones; se espera que varios ayuntamientos aplacen las elecciones hasta 2027 para centrarse en una reorganización del gobierno local.

Pero está previsto que se celebren elecciones en Londres y otras áreas metropolitanas de Merseyside, Gran Manchester y Yorkshire.

Aunque estas áreas han estado dominadas recientemente por los laboristas, Lord Hayward dijo que el partido estaba en camino de sufrir pérdidas “muy, muy grandes” ante Reform UK , los Verdes, los Demócratas Liberales y, en el este de Londres, los candidatos pro- Gaza Independent.

El laborista Anas Sarwar esperaba reemplazar al SNP en las elecciones de Holyrood del próximo año, pero una caída en las encuestas nacionales significa que ahora es una posibilidad lejana (Imagen: Andrew Milligan/PA)

Incluso los conservadores podrían ganar escaños en Londres, dijo, aunque el resultado general de los conservadores dependerá en gran medida de si las elecciones se llevan a cabo en los condados donde ganaron ampliamente en 2021 pero ahora enfrentan grandes pérdidas.

Los avances en ayuntamientos de Londres como Westminster o Barnet podrían ayudar a apuntalar la posición de Kemi Badenoch como líder conservadora, que parece más segura en los últimos meses a medida que mejoran sus encuestas personales.

Lord Hayward, un par conservador, dijo: “Hace unos meses parecía que el 7 de mayo sería decisivo para los liderazgos tanto del Partido Laborista como del Conservador.

“A medida que nos acercamos a 2026, parece que las elecciones de mayo podrían decidir el destino de Keir Starmer y Rachel Reeves , pero está menos claro que ese sea el caso de Kemi Badenoch”.

Añadió que, si bien el Partido Laborista y posiblemente los Conservadores estaban en camino de perder escaños en mayo, no habría un vencedor claro, sino una «cacofonía de ganadores».

Es probable que la reforma, comenzando desde una base baja, logre los mayores avances, dijo Lord Hayward, pero se espera que una variedad de otros partidos reclamen algún tipo de victoria en la noche, y tal vez recién surja un panorama claro en los días posteriores a las elecciones.