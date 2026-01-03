Al menos siete personas murieron y muchas otras están desaparecidas después de que un barco que transportaba a unos 200 inmigrantes que intentaban llegar a Europa volcara frente a las costas de Gambia, dijeron las autoridades.
El barco volcó el miércoles a medianoche cerca de la aldea de Jinack, en la región de North Bank, y luego fue encontrado «encallado en un banco de arena», dijo el Ministerio de Defensa del país en un comunicado.
Hasta el momento han sido rescatadas noventa y seis personas y continúa la búsqueda de otros pasajeros que se encontraban a bordo del barco naufragado que se dirigía a las Islas Canarias, España.
El peligroso viaje a través del Océano Atlántico se ha convertido en una ruta cada vez más común para los migrantes africanos que intentan llegar a Europa.
Casi 47.000 personas llegaron a las Islas Canarias en 2024 y la organización no gubernamental española Caminando Fronteras estima que más de 9.000 migrantes han muerto en el intento.
Tras el accidente del miércoles, la Armada de Gambia lanzó una operación de búsqueda y rescate, en la que participaron varios buques de guerra y un barco pesquero que acudieron para ayudar, dijo el Ministerio de Defensa.
Las autoridades no especificaron qué tipo de embarcación era, pero suelen ser grandes canoas de madera, no diseñadas para un viaje de más de 1500 km (900 millas) por el océano Atlántico. Suelen ir abarrotadas.
Varias de las víctimas no son ciudadanos gambianos y sus identidades aún están siendo verificadas, dijo el Ministerio de Defensa.
Se han recuperado los cuerpos de siete personas, mientras que se dice que 10 de los rescatados se encuentran en estado crítico y reciben atención médica urgente.
Los inmigrantes y solicitantes de asilo de África occidental utilizan cada vez más Gambia como plataforma de lanzamiento para cruzar a las Islas Canarias, en España, y de ahí a la Europa continental.
En los últimos años, la Unión Europea ha llegado a acuerdos con varios países del norte de África destinados a reducir la migración irregular, pero esto ha empujado a muchos migrantes a tomar la ruta más larga y peligrosa del Océano Atlántico.