Al menos siete personas murieron y muchas otras están desaparecidas después de que un barco que transportaba a unos 200 inmigrantes que intentaban llegar a Europa volcara frente a las costas de Gambia, dijeron las autoridades.

El barco volcó el miércoles a medianoche cerca de la aldea de Jinack, en la región de North Bank, y luego fue encontrado «encallado en un banco de arena», dijo el Ministerio de Defensa del país en un comunicado.

Hasta el momento han sido rescatadas noventa y seis personas y continúa la búsqueda de otros pasajeros que se encontraban a bordo del barco naufragado que se dirigía a las Islas Canarias, España.

El peligroso viaje a través del Océano Atlántico se ha convertido en una ruta cada vez más común para los migrantes africanos que intentan llegar a Europa.