Un campamento de entrenamiento para ayudar a los artistas a despegar sus carreras ha permitido a los participantes mostrar sus trabajos en galerías y revistas.

El programa de 10 semanas para ayudar a los artistas de la clase trabajadora en West Midlands se ha realizado dos veces este año y fue desarrollado por la curadora y crítica de arte de Birmingham, Ruth Millington.

Ella dijo que el mundo del arte es notoriamente difícil de ingresar, «particularmente para aquellos que no tienen conexiones o riqueza heredada».

Sandra Palmer, conocida como The Brummy Artist, que ha mostrado su trabajo en exposiciones en Birmingham y Londres, dijo que el programa era «un cambio radical».

Seis artistas del primer bootcamp han expuesto su trabajo en galerías y los 20 han tenido cobertura de prensa, incluida la revista Stylist.

El programa Get Gallery Ready , financiado por West Midlands Combined Authority (WMCA) y con sede en Solihull College & University Centre, es gratuito para los artistas visuales de la región.

Suminder Virk se encuentra junto a pinturas exhibidas en la pared de una galería.

Fuente de la imagen,Irina Mackie

Título de la imagen,Surminder Virk ha expuesto su trabajo en el Reino Unido y la India con la galería Runjeet Singh.

Se trajeron oradores invitados, la Sra. Millington revisó el portafolio de cada persona y los grupos realizaron visitas detrás de escena a galerías, museos y estudios, incluidos Ikon Gallery , RBSA Gallery , Coventry Biennial , Stryx Gallery y Nook .

Cada campamento de entrenamiento finaliza con una exposición en The Courtyard Gallery en The Core en Solihull.

Robbie Jefcott, ahora representado por la Galería Lux, se encuentra junto a las pinturas expuestas en la pared de una galería. Lleva un bolso al hombro, un reloj de oro y una copa en la mano. Alguien está de pie frente a él tomándole una foto con la obra.

Fuente de la imagen,Irina Mackie

Título de la imagen,Robbie Jefcott ahora está representado por Lux Gallery

La pintora Tara Harris, residente en Birmingham, dijo que su confianza, creencia y motivación para ser vista como artista recibieron «un impulso enorme».

Yulia Lisle, originaria de Ucrania, logró su primera exposición individual, «Un Momento para Reunirse», en la galería Nook. Dijo que el apoyo lo cambió todo.