Es una historia de pintura perdida digna de Sherlock Holmes.

En 1803, el pintor más grande de la época, Sir Henry Raeburn, recibió el encargo de crear una nueva imagen del poeta más grande de la época, Robert Burns.

Burns, que había muerto unos años antes, sólo había aceptado posar para un artista, Alexander Nasmyth, en 1787, y esa pintura se convirtió en la plantilla para todas sus imágenes.

Los editores, Cadell y Davies, pagaron 20 guineas por la nueva pintura que planeaban utilizar como grabado en todas las ediciones futuras de los libros de Burns.

Aunque el cuadro se entregó un año después, nunca se utilizó según lo previsto. De hecho, desapareció por completo, desatando un misterio que ha tardado 200 años en resolverse.

El Dr. Bill Zachs, estudioso y entusiasta de Burns, dijo: «Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, contó sobre una sesión espiritista en la que un loco coleccionista de Burns llamado Edward Barrington Nash intentó, a través de un espíritu, invocar a Robert Burns y encontrar dónde estaba el retrato perdido».

Saltar contenido y continuar leyendo

El director de las Galerías y Museos de Arte de Glasgow, TCF Brotchie, escribió en 1924 que «su descubrimiento sería un acontecimiento rayano en lo sensacional».

Pero tendrían que pasar otros 100 años para que se produjera ese momento sensacional.

Zachs, director de la Biblioteca y Museo Blackie House en Edimburgo, había estado buscando el Raeburn perdido desde que llegó por primera vez a Edimburgo hace 42 años.

El pasado mes de marzo, se encontró con un cuadro en una casa de subastas de Londres, parte de una liquidación de una casa.

«Ha habido muchísimas copias del Nasmyth en subastas a lo largo de los años. Yo mismo tengo dos o tres», dijo.

Ese hombre era Alexander Cunningham, un amigo cercano de Burns que se había convertido en custodio de la pintura de Nasmyth.

Aceptó que pudiera servir de base para una nueva imagen de Burns, siempre y cuando el artista fuera Raeburn. Retratista destacado de finales del siglo XVIII y principios del XIX, fue reconocido por su estilo directo y contundente.

Fuente de la imagen,Nick Mailer Título de la imagen, El Dr. Bill Zachs ha estado buscando el retrato perdido de Raeburn durante 42 años.

Aunque utiliza la obra de Nasmyth como modelo, su Burns es más joven, de rostro más fresco y más vivaz que el original.

Zachs cree que pudo haber conocido a Burns y que estaba pintando de memoria tanto como a partir del único retrato disponible.

Con un precio inicial de £300-£500, estaba dispuesto a correr el riesgo, pero otros tuvieron la misma idea y las ofertas elevaron el precio final a £68.000.

Fue sólo entonces que Zachs pudo regresar a Escocia y comenzar el proceso de limpieza y verificación del trabajo.

Lesley Stevenson, conservadora principal de pinturas de las Galerías Nacionales de Escocia en Edimburgo, se encuentra entre varios expertos que desde entonces han confirmado la atribución a Raeburn.

«La pincelada expresiva y aparentemente natural de Raeburn, su característica paleta cálida, la suave iluminación atmosférica y la representación sensible del instantáneamente reconocible Robert Burns son una alegría», dijo.

«Este es un descubrimiento importante y todos podemos celebrarlo».

En exhibición pública

Esta semana, la pintura se exhibió públicamente por primera vez, junto con el retrato de Nasmyth, que ya pertenece a las Galerías Nacionales de Escocia.

La directora general, Anne Lyden, explicó: «Lo llamamos el retrato del mecenas».

«Es el que la gente viene a la mente cuando piensa en Robert Burns porque aparece en todo, desde moldes de galletas de mantequilla hasta paños de cocina y llaveros.

«Todo tiene su origen en eso.

«Pero verlo colgado al lado del Raeburn y observar las diferencias en tamaño, en paleta de colores y en luz es muy especial.

«Hace que Burns se sienta como una figura viviente real».

Después de haber estado «perdida» durante dos siglos, la pintura ahora ha regresado al lugar donde fue realizada por primera vez, justo a tiempo para la Noche de Burns.

Zachs prestará la obra a las Galerías Nacionales de Escocia, donde podrá verse de forma gratuita hasta julio, cuando se trasladará al Museo del Lugar de Nacimiento de Robert Burns en Ayr.

“Compartir este cuadro es fantástico y la historia apenas comienza”, dijo.