Un consejo de Derbyshire ha dicho que dejará de publicar en la plataforma de redes sociales X de Elon Musk después de que los líderes dijeran que estaban «horrorizados por el estado de la misma».

Una propuesta para que el Ayuntamiento de Erewash Borough deje de utilizar X, anteriormente conocido como Twitter, fue presentada inicialmente por un concejal verde de la oposición y aprobada en una reunión del pleno del consejo después de una votación.

La concejala de Breaston, Ann Mills, dijo que la medida «demuestra liderazgo en la comunicación pública segura e inclusiva» en medio de preocupaciones sobre la herramienta de inteligencia artificial de la plataforma, Grok, en particular.

Es el primer concejo de la región que anuncia formalmente su intención de dejar de utilizar la plataforma por cuestiones de seguridad.

Se cree que Erewash dejará de utilizar la plataforma a partir de la primavera.

El texto de la moción presentada a los concejales criticaba «los recientes acontecimientos en Twitter/X».

Señaló «la moderación débil, la proliferación del abuso y la introducción de la creación de imágenes deepfake generadas por IA, incluyendo el hecho de haber convertido la plataforma en un espacio donde las mujeres, los niños y los grupos marginados corren un riesgo particularmente mayor».

Agregó: “La dependencia continua de la plataforma para las comunicaciones oficiales puede afectar desproporcionadamente a los grupos protegidos y crear barreras a la participación”.

X anunció recientemente que impedirá que Grok publique imágenes de desnudos de personas reales en jurisdicciones donde sea ilegal.

Título de la imagen, El líder del consejo, James Dawson, dijo que los residentes locales estaban usando menos la plataforma.

El líder laborista del consejo, James Dawson, dijo que las recientes controversias sobre la herramienta de inteligencia artificial de la plataforma Grok, cuya generación de imágenes deepfake provocó la intervención del gobierno , habían «hecho que las mentes estuvieran realmente concentradas».

«Sabemos que ha habido problemas importantes con X… ciertamente recientemente. Ha habido una creciente preocupación sobre su uso», dijo a la BBC.

Dawson también dijo que un análisis reciente mostró que el uso de la plataforma a nivel local había disminuido.

«Necesitamos comunicarnos con los residentes en las plataformas a las que acceden y los datos que tenemos actualmente muestran que no usan X», dijo.

La cuenta X del consejo tiene aproximadamente 5.500 seguidores.

Según Dawson, el boletín de noticias en línea de Erewash tiene alrededor de 18.000 suscriptores y sus publicaciones en Facebook promedian regularmente unas 29.000 visitas.

La vicelíder laborista del consejo, Becca Everett, dijo que estaba «horrorizada por el estado de [X]».

«Quiero ser clara con quienes defienden la libertad de expresión… se trata de eliminar al Ayuntamiento de Erewash, para garantizar que las mujeres y los niños que aparecen en nuestras redes sociales estén [protegidos]», dijo.

Dejar de utilizar X es un paso activo en la protección de las mujeres y los niños.

La propuesta fue apoyada por el líder de la oposición conservadora, Wayne Major.

«Creo que X ha cruzado la línea», dijo en la reunión.

Deberíamos tener la capacidad como organización de decir: creemos que has cruzado la línea.

«No porque queramos prohibir cosas, sino porque forma parte de enviar el mensaje de que hay un límite».

Los concejales de Reform UK no apoyaron la propuesta.