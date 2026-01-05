Los precios de los metales preciosos y las acciones del sector de defensa han subido después de que la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos aumentara las preocupaciones de los inversores sobre los riesgos geopolíticos.

El oro subió aproximadamente un 2,4%, a 4.433 dólares (3.293 libras) la onza, mientras que el precio de la plata subió un 4,9%, ya que el dinero se movió hacia los llamados activos «de refugio seguro».

Las acciones de defensa en toda Europa también subieron en reacción a los eventos del fin de semana, anticipando un mayor gasto militar.

El precio del petróleo varió poco, pero las acciones de las compañías energéticas estadounidenses subieron en las operaciones previas al mercado por las expectativas de que obtendrán un mayor acceso a las reservas petroleras de Venezuela.

Los precios de metales preciosos como el oro y la plata suelen subir en tiempos de incertidumbre, ya que se los considera activos más seguros para mantener.

El precio del oro registró su mejor desempeño anual el año pasado desde 1979, tras aumentar más del 60% y alcanzar un máximo histórico de 4.549,71 dólares el 26 de diciembre.

Estas ganancias fueron impulsadas por varios factores, incluidas las expectativas de más recortes en las tasas de interés, importantes compras de lingotes por parte de los bancos centrales y las preocupaciones de los inversores sobre las tensiones globales y la incertidumbre económica.

El petróleo fluctuó en las primeras operaciones del lunes, mientras los inversores sopesaban si la intervención de Washington en Venezuela afectaría la oferta de crudo. El crudo Brent subió solo un 0,5%, a 61,06 dólares por barril, ya que los analistas afirmaron que la abundante oferta mundial compensaría cualquier interrupción.

Sin embargo, las acciones de las compañías petroleras estadounidenses subieron en las operaciones previas a la comercialización, y Chevron -la única compañía estadounidense que opera actualmente en Venezuela- subió más del 7%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió aprovechar las vastas reservas de petróleo de Venezuela después de capturar a Maduro y dijo que Estados Unidos «gobernará el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa».

Pero los analistas de la industria han dicho que es poco probable que la medida tenga un impacto inmediato en el precio que las personas y las empresas pagan por la energía.

Los expertos también han dicho que costaría miles de millones de dólares arreglar la infraestructura petrolera de Venezuela, que ha estado en marcado declive desde principios de la década de 2000.

La producción de crudo de Venezuela ha sido «mediocre» durante años y ahora sólo representa alrededor del 1% de la producción mundial de petróleo, dijo el estratega de inversiones Vasu Menon del banco OCBC.

El ex director ejecutivo de BP, Lord Browne, dijo al programa Today de la BBC que para que Venezuela reactive su producción petrolera se necesitaría «una enorme cantidad de inversión en habilidades y tiempo».

Si bien podría haber una «rápida recuperación» de parte de la producción, agregó, la producción en realidad podría caer mientras la industria se reorganiza.

Las acciones de los valores de defensa en toda Europa subieron bruscamente a medida que los inversores reaccionaron a las acciones estadounidenses en Venezuela.

En el Reino Unido, las acciones de BAE Systems subieron un 4,6%, mientras que las de la alemana Rheinmetall subieron un 7,5%.

«Las tensiones geopolíticas intensificadas como las que hemos visto durante el fin de semana normalmente asustarían a los inversores, pero los mercados globales han evitado una liquidación», dijo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

«Las acciones de defensa suelen subir cuando hay mayores tensiones entre dos países, ya que los inversores creen que los acontecimientos podrían impulsar a los gobiernos a gastar más en protección militar.

«Era natural ver que el sector tuviera demanda luego de la captura del líder venezolano», agregó.

Las empresas mineras también subieron tras el aumento de los precios de los metales preciosos, con Endeavour Mining y Fresnillo subiendo ambas más del 4%.

Los mercados bursátiles en Asia obtuvieron ganancias porque los inversores se centraron en noticias no relacionadas con los acontecimientos en Venezuela.

El Nikkei 225 de Japón subió un 3% en el primer día de negociación del año y nuevos datos mostraron que la actividad manufacturera se estabilizó en diciembre.

Los principales índices en Corea del Sur y China también subieron.