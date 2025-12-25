Al menos cinco personas murieron en la explosión de una bomba en una mezquita abarrotada en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, dijo un portavoz de la policía.

Nahum Daso dijo a los medios locales que otras 35 personas resultaron heridas en la explosión en el mercado de Gamboru de Maiduguri, la capital del estado, durante las oraciones de la tarde.

Imágenes no verificadas en las redes sociales parecen mostrar las consecuencias de la explosión, con gente parada en un área de mercado con partículas de polvo en el aire.

Ningún grupo ha admitido haber llevado a cabo el ataque, pero anteriormente los militantes habían atacado mezquitas y lugares concurridos de la zona con ataques suicidas y dispositivos explosivos improvisados ​​(IED).

Maiduguri ha sido central para la insurgencia del grupo islamista militante Boko Haram y su rama, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico.

Las operaciones militares de Boko Haram para crear un califato islámico en el estado de Borno comenzaron en 2009.

Las medidas de seguridad contra el grupo no han logrado evitar ataques esporádicos contra civiles en el noreste de Nigeria.