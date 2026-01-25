Más de 150 personas asistieron a una reunión sobre cómo proteger la costa en una batalla «destructora del alma» entre el hombre y el mar.

La reunión en Thorpeness, Suffolk, fue organizada por la diputada por Suffolk Coastal, Jenny Riddell-Carpenter.

Varias casas han sido derribadas este invierno debido a la erosión y muchas más corren el riesgo de perderse.

Riddell-Carpenter dijo: «El ritmo de erosión aquí en Thorpeness ha sido extremadamente rápido desde Navidad. Se ha acelerado mucho desde octubre… ahora tenemos familias aquí que se enfrentan al peor escenario posible».

Los residentes habían intentado previamente proteger sus casas colocando sacos de arena frente a sus propiedades antes de que subieran las mareas.

Sin embargo, la Agencia de Medio Ambiente dijo que el riesgo de inundaciones no ha aumentado desde los recientes fenómenos meteorológicos.

El Ayuntamiento de East Suffolk tiene 77 kilómetros de costa y el año pasado gastó 750.000 libras en mantener las defensas marítimas.

Fuente de la imagen,Qays Najm/BBC Título de la imagen, Jenny Riddell-Carpenter dijo que existen preocupaciones sobre de dónde saldrá el dinero para proteger la costa.

Riddell-Carpenter dijo que ha recibido una «enorme cantidad» de preguntas de los residentes y espera que haya una solución a corto y mediano plazo.

Ella dijo: «En principio, ¿podemos hacer algo para salvar y proteger esta costa y proteger esas casas?

La costa de Suffolk en sí misma es un gran impulso económico, un motor económico clave que explica el éxito de Suffolk. Tenemos grandes empresas radicadas aquí gracias a nuestra costa, pero también es la capital turística de Suffolk la que se encuentra aquí.

Fuente de la imagen,Qays Najm/BBC Título de la imagen, Mark Packnard dijo que costaría «mucho dinero» construir defensas a lo largo de toda la costa.

Mark Packard, miembro del gabinete de planificación y gestión costera del consejo, dijo que la participación en la reunión indicó cuán preocupada estaba la comunidad.

Si la gente quiere invertir su propio dinero en algo, es su decisión. Como ayuntamiento, no lo recomendamos necesariamente, pero entendemos por qué quieren hacerlo y creo que, a corto plazo, esa es la solución si tienen esas inquietudes.

Dijo que una solución a corto plazo sería establecer una defensa durante los próximos cinco años y luego considerar algo para toda la zona, lo que, según él, podría costar «mucho dinero».

Anteriormente, un portavoz del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales dijo: «Estamos apoyando a las comunidades costeras a través de nuestro compromiso de invertir al menos £10.500 millones en inundaciones y erosión costera para 2036, beneficiando a casi 900.000 propiedades».

‘Turistas de la fatalidad’

Fuente de la imagen,Qays Najm/BBC Título de la imagen, Sophie Marple dijo que es como si el mar «viniera a buscarnos».

Sophie Marple ha vivido en Thorpeness durante más de 20 años, sin embargo, dijo que el área ha estado bajo atención especial por parte de lo que ella llama «turistas catastróficos» que quieren ver la erosión por sí mismos.

Ella dijo: «Cuando eres parte de la historia y tu casa está en riesgo y la gente te hace preguntas mientras sacas cosas de tu casa, es horrible, absolutamente horrible.