Se han presentado los planos para la instalación de una planta de energía solar en la azotea de un hospital.

Las propuestas contemplan la instalación de más de 600 paneles en edificios dentro del recinto del Hospital Fieldhead en Wakefield.

En marzo del año pasado, Fieldhead, junto con el cercano Hospital Pinderfields y la sede del Servicio de Ambulancias de Yorkshire en Carr Gate, recibieron una parte de una inversión de 180 millones de libras esterlinas en energía solar.

Fueron de los primeros edificios públicos en beneficiarse de una importante inversión por parte de Great British Energy, la empresa energética estatal del gobierno.

Según el Servicio de Información sobre la Democracia Local , la iniciativa tiene como objetivo reducir las facturas de energía en los centros, lo que permitirá reinvertir los ahorros en la prestación de más servicios de primera línea para los pacientes.

Una vez instalados, se estima que estos proyectos ahorrarán al NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) 8,6 millones de libras esterlinas adicionales cada año, lo que en última instancia contribuirá con un ahorro de hasta 260 millones de libras esterlinas a lo largo de su vida útil.

Una solicitud presentada al Ayuntamiento de Wakefield en nombre de South West Yorkshire Partnership NHS Foundation indica que se instalarían un total de 614 paneles en cinco edificios: Horizon Centre, Learning and Wellbeing, Newhaven, Unity Centre y Ryeburn.

Fieldhead ofrece una variedad de servicios de salud mental para pacientes hospitalizados, tanto niños como adultos.