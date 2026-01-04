Para muchos, este fin de semana marca la pausa final de las vacaciones de Navidad, un momento en el que la mayoría todavía están oficialmente fuera del trabajo, pero mentalmente se están acercando a lo que viene después. Después de semanas de noches largas, tiempo en familia y un ritmo más lento, el regreso a la rutina puede traer una mezcla de reticencia, ansiedad y baja energía, incluso si no te desagrada tu trabajo. Los psicólogos y expertos en el lugar de trabajo dicen que ese sentimiento es común y que el desafío no es tanto encontrar la motivación para volver a trabajar sino ajustar la mentalidad. Esa mentalidad comienza con la forma en que enmarcas el fin de semana, el domingo en particular.

Haz planes para vencer los sustos del domingo

Beth Hope, coach ejecutiva, dice que la «depresión dominical» es muy común y generalmente proviene del estrés anticipatorio, donde el cerebro predice una gran demanda el lunes y «activa la respuesta al estrés de manera temprana». Hope dice que una de las estrategias más efectivas para lidiar con los miedos del domingo es «crear un puente suave entre el fin de semana y el modo trabajo» para que el regreso no se sienta tan abrupto. Algunas de las formas más sencillas de hacerlo incluyen: La planificación del lunes es la máxima prioridad del viernes por la tarde, lo que le da a la semana «un punto de partida claro en lugar de uno abrumador». Mantener las tardes de domingo más tranquilas y luminosas frente a las pantallas para reducir la estimulación y permitir que el cerebro se asiente. Evitar los ‘lanzamientos suaves’ al trabajo, como revisar correos electrónicos o planificar mentalmente tareas a última hora del domingo.

Imágenes Getty Preparar tu maleta o dejar tu ropa preparada la noche anterior al trabajo puede ayudar a reducir el desorden mental.

Hope también sugiere ser más intencional con la forma en que se pasa el último día del fin de semana. Si desconectarse le resulta difícil, programe algo absorbente como hacer ejercicio, ver amigos o hacer algo creativo que ocupe completamente su atención. Hope añade que crear rituales pequeños y familiares, como salir a caminar un rato, tomar una ducha caliente o dejar preparada la ropa de trabajo para el día siguiente, también puede marcar la diferencia, especialmente si uno se siente mentalmente disperso. Si las preocupaciones aún persisten, especialmente a la hora de acostarse, Hope dice que una «descarga de pensamientos» puede ayudar. Dedica unos minutos a escribir las tareas, preocupaciones o decisiones que rondan tu mente para ayudar a externalizar el desorden mental. «Una vez escrito, el cerebro ya no siente la necesidad de repetirlo, lo que puede reducir la ansiedad y mejorar el sueño».

Para aquellos que sienten que la ansiedad del domingo se extiende mucho más allá del lunes por la mañana, Denise Byrne, entrenadora de bienestar, dice que el problema a menudo no es la motivación, sino la sobrecarga. «Después de un descanso prolongado, es común que la motivación y la concentración sean menores de lo esperado», afirma Byrne. En lugar de verlo como un fracaso, enero debería considerarse un período de transición y reinicio en el que diseñes intencionalmente cómo quieres trabajar en el futuro». Ella recomienda un reinicio basado en tres prácticas clave:

1. Utilice una auditoría de tiempo para recuperar claridad y control.

«En tus primeros días de regreso, presta atención a cómo inviertes tu tiempo», dice Byrne. Muchas personas reaccionan a correos electrónicos, reuniones y exigencias, y luego se preguntan dónde se ha ido el tiempo. El seguimiento de aspectos como reuniones, tiempo frente a la pantalla y trabajo concentrado “destaca dónde se pierde tiempo y qué es realmente productivo”. Con esta información usted puede “reducir reuniones innecesarias o crear más tiempo de concentración protegido, en lugar de recaer en hábitos que no le sirven”.

2. Identificar tempranamente las fugas de energía

Enero, dice Byrne, es un momento ideal para notar qué tareas, conversaciones o formas de trabajar te hacen sentir agotado. «Presta atención a cuándo tu energía baja y a qué tiende a causarlo», ya que una vez que esos patrones estén más claros, se pueden gestionar de forma más intencional. «Eso significa que puedes agrupar tareas agotadoras, acortar reuniones o programar trabajos exigentes en momentos en los que la energía es naturalmente mayor».

3. Construya una estructura para reducir la sensación de agobio.

Después de un tiempo libre, la estructura puede parecer restrictiva, pero Byrne dice que ocurre lo contrario, ya que «la estructura crea libertad». Bloquear el tiempo en su calendario, agrupar tareas similares y priorizar ciertas partes del trabajo puede reducir la sobrecarga mental y la fatiga de decisiones. «Cuando todo parece urgente en enero, tener un sistema claro te ayuda a concentrarte en lo que realmente importa y evita que la sobrecarga se apodere de ti a principios de año».

Imágenes Getty Comprenda en qué gasta la mayor parte de su tiempo en el trabajo y qué le quita energía.