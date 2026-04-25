Se ha instado a los ciudadanos del Reino Unido a que empiecen a sustituir las contraseñas por claves de acceso, siempre que estén disponibles, como forma de proteger sus cuentas en línea.
Las contraseñas han sido durante mucho tiempo la forma predeterminada en que muchas personas configuran e inician sesión en sus cuentas de servicios digitales.
Sin embargo, el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) anunció el jueves que está «revisando décadas de prácticas de seguridad» para recomendar, en cambio, las claves de acceso como la opción más segura.
Plataformas como Apple, Google y X ya permiten a los usuarios utilizarlas en lugar de contraseñas, pero ¿qué son las claves de acceso y cómo funcionan?
Este consejo surge tras años de advertir a la gente sobre los peligros de usar códigos sencillos que se pueden adivinar fácilmente, como «123456», así como nombres de mascotas, como contraseñas.
En un contexto de crecientes filtraciones de datos, el NCSC también ha reiterado sus advertencias sobre los peligros de reutilizar la misma contraseña para diferentes sitios web.
Los gestores de contraseñas y los métodos de autenticación multifactor (MFA) han aumentado su uso como una forma de ayudar a fortalecer y guardar las credenciales de inicio de sesión.
El NCSC cree que las claves de acceso pueden ser menos vulnerables a los ataques informáticos y a los errores humanos, pero algunos expertos afirman que aún no son «la solución definitiva».
¿Qué son las claves de acceso?
Al igual que las contraseñas, las claves de acceso son una forma de autenticación para garantizar que eres tú quien intenta acceder a una cuenta.
Pero a diferencia de las contraseñas, no requieren que recuerdes un código o una combinación de letras, números y símbolos.
Las claves de acceso son un fragmento de información digital vinculado a la cuenta de un usuario y único para cada sitio web o aplicación que utilice.
Utilizan criptografía para realizar comprobaciones a nivel de dispositivo.
Y suelen funcionar junto con tecnologías ya integradas en dispositivos como los teléfonos inteligentes, como Face ID y Touch ID en los iPhones, y el desbloqueo facial en los teléfonos Google Pixel.
¿Son las contraseñas el futuro de la seguridad en línea?
Google y Apple , fabricante del iPhone , se encuentran entre los desarrolladores de sistemas operativos que los ofrecen como una forma alternativa para que los usuarios inicien sesión en sus cuentas.
Según el NCSC, las contraseñas ofrecen mayor protección porque son únicas para cada sitio web en el que te registras para usarlas, y no se comparte ninguna información secreta.
Jonathan Ellison, director de resiliencia nacional del NCSC, las calificó como «una alternativa fácil de usar que proporciona una mayor resiliencia general».
Añadió que también podrían ayudar a aliviar «los quebraderos de cabeza que recordar contraseñas nos ha causado durante décadas».
¿Cómo funcionan?
Las claves de acceso se habilitan mediante un método llamado criptografía de clave pública.
«En lugar de que usted cree y recuerde un secreto compartido, como una contraseña, su dispositivo genera un par de claves seguras: una parte permanece en su dispositivo y la otra se encuentra en el servicio al que está accediendo», explica Daniel Card de BCS, el Instituto Colegiado de Tecnologías de la Información.
El proceso suele consistir en hacer lo mismo que haces para desbloquear tu dispositivo, como usar los sensores biométricos integrados para escanear tu huella dactilar o tu rostro, o usar un código PIN.
Solo se intercambia el hecho de que usted ha completado la verificación, no la información en sí.
«Estas llaves de seguridad físicas son totalmente resistentes a los intentos de phishing y no pueden ser interceptadas ni robadas por atacantes remotos, lo que significa que solo el titular de la llave puede acceder a sus cuentas», afirma Niall McConachie, director regional de la empresa de ciberseguridad Yubico.
‘No es la solución definitiva’
El NCSC y muchos expertos en ciberseguridad creen que las claves de acceso pueden ser al menos tan seguras, si no más, que los métodos de autenticación multifactor, como combinar una contraseña segura con comprobaciones para asegurarse de que es usted quien intenta iniciar sesión en una cuenta en otro dispositivo.
Pero Card señala, como ya lo han hecho otros anteriormente, que las claves de acceso «no son la solución definitiva».
Perder el dispositivo o el acceso total al mismo también puede dificultar la configuración de las claves de acceso.
El NCSC afirma que en el pasado no recomendó cambiar a sus sistemas debido a «desafíos de implementación», como su lenta adopción y su soporte deficiente.
Muchas plataformas aún no permiten a los usuarios usar claves de acceso en lugar de contraseñas, o además de ellas.
Sin embargo, según Fido Alliance , una asociación industrial que promueve las claves de acceso como una forma de desbloquear un «futuro sin contraseñas», esta tecnología ahora es compatible con todos los principales sistemas operativos, navegadores de Internet y proveedores externos.
McConachie afirma que el creciente apoyo a las claves de acceso, incluida su adopción por parte del Gobierno británico en todos los servicios digitales el año pasado, demuestra que «no se trata solo de una tendencia minoritaria».
«El paso de las contraseñas a los gestores de contraseñas, la autenticación multifactor basada en aplicaciones y ahora las claves de acceso supone un cambio radical en la reducción de riesgos», añade Card.
«Por eso organizaciones como el NCSC las respaldan, y por eso muchos en la comunidad de seguridad ya las están adoptando dondequiera que estén disponibles.»