Se ha instado a los ciudadanos del Reino Unido a que empiecen a sustituir las contraseñas por claves de acceso, siempre que estén disponibles, como forma de proteger sus cuentas en línea.

Las contraseñas han sido durante mucho tiempo la forma predeterminada en que muchas personas configuran e inician sesión en sus cuentas de servicios digitales.

Sin embargo, el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) anunció el jueves que está «revisando décadas de prácticas de seguridad» para recomendar, en cambio, las claves de acceso como la opción más segura.

Plataformas como Apple, Google y X ya permiten a los usuarios utilizarlas en lugar de contraseñas, pero ¿qué son las claves de acceso y cómo funcionan?

Este consejo surge tras años de advertir a la gente sobre los peligros de usar códigos sencillos que se pueden adivinar fácilmente, como «123456», así como nombres de mascotas, como contraseñas.

En un contexto de crecientes filtraciones de datos, el NCSC también ha reiterado sus advertencias sobre los peligros de reutilizar la misma contraseña para diferentes sitios web.

Los gestores de contraseñas y los métodos de autenticación multifactor (MFA) han aumentado su uso como una forma de ayudar a fortalecer y guardar las credenciales de inicio de sesión.

El NCSC cree que las claves de acceso pueden ser menos vulnerables a los ataques informáticos y a los errores humanos, pero algunos expertos afirman que aún no son «la solución definitiva».