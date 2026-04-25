Un amplio grupo de países, entre los que se incluyen algunos de los principales productores de petróleo, se reúnen el viernes para planificar algo en lo que las cumbres climáticas de la ONU no han logrado ponerse de acuerdo: un abandono total de los combustibles fósiles.

Alrededor de 60 naciones se reúnen en Santa Marta, Colombia, ante el rápido calentamiento global, provocado principalmente por el uso de carbón, petróleo y gas.

Los países participantes representan aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de combustibles fósiles, entre ellos Colombia, Australia y Nigeria, pero las principales potencias, como Estados Unidos, China e India, no participan en las conversaciones.

El progreso en las reuniones anuales de la COP de la ONU sobre el clima se ha ralentizado, ya que las decisiones dependen del consentimiento de todos, lo que otorga a los grandes productores de combustibles fósiles un veto efectivo.

Getty En la COP30 celebrada en Brasil, muchos países se sintieron frustrados al ver que su deseo de acelerar el abandono de los combustibles fósiles se veía frustrado.

En la COP30, celebrada en Brasil el pasado mes de noviembre, los esfuerzos por acordar una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles fracasaron, ya que las principales naciones productoras de petróleo no aceptaron el plan.

Los delegados afirman que esta nueva reunión en Colombia no pretende sustituir a la COP, sino complementarla.

Esta frustración con los COP (Convenios de Protección Ambiental) se ve acentuada además por la evidencia científica, que sugiere que la oportunidad de mantener el calentamiento global en niveles más seguros —y evitar los impactos más dañinos— se está desvaneciendo.