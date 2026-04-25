Un amplio grupo de países, entre los que se incluyen algunos de los principales productores de petróleo, se reúnen el viernes para planificar algo en lo que las cumbres climáticas de la ONU no han logrado ponerse de acuerdo: un abandono total de los combustibles fósiles.
Alrededor de 60 naciones se reúnen en Santa Marta, Colombia, ante el rápido calentamiento global, provocado principalmente por el uso de carbón, petróleo y gas.
Los países participantes representan aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de combustibles fósiles, entre ellos Colombia, Australia y Nigeria, pero las principales potencias, como Estados Unidos, China e India, no participan en las conversaciones.
El progreso en las reuniones anuales de la COP de la ONU sobre el clima se ha ralentizado, ya que las decisiones dependen del consentimiento de todos, lo que otorga a los grandes productores de combustibles fósiles un veto efectivo.
En la COP30, celebrada en Brasil el pasado mes de noviembre, los esfuerzos por acordar una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles fracasaron, ya que las principales naciones productoras de petróleo no aceptaron el plan.
Los delegados afirman que esta nueva reunión en Colombia no pretende sustituir a la COP, sino complementarla.
Esta frustración con los COP (Convenios de Protección Ambiental) se ve acentuada además por la evidencia científica, que sugiere que la oportunidad de mantener el calentamiento global en niveles más seguros —y evitar los impactos más dañinos— se está desvaneciendo.
Los científicos afirman que, una vez que el calentamiento supere los 1,5 °C, los impactos peligrosos serán más probables y más difíciles de revertir.
«Inevitablemente superaremos el límite de 1,5 °C en los próximos tres a cinco años», declaró a BBC News el profesor Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.
«Superar el límite de 1,5 °C significa que entramos en un mundo mucho más peligroso, con sequías, inundaciones, incendios y olas de calor más frecuentes e intensas, y ya nos estamos acercando a puntos de inflexión críticos en los principales sistemas terrestres.»
Al mismo tiempo, acontecimientos ajenos al ámbito climático están empezando a reconfigurar el debate sobre la energía fósil.
Si bien Estados Unidos, la economía más grande del mundo, se ha opuesto firmemente a favor del carbón, el petróleo y el gas, bajo la presidencia de Trump, muchos otros países ahora se mantienen indecisos en cuanto a la magnitud y la velocidad de su transición hacia fuentes de energía no fósiles.
Los participantes en la reunión de Santa Marta creen que el verdadero propósito del encuentro es demostrar a quienes dudan sobre la transición que existe una masa crítica que se inclina a favor de las energías renovables.
«Estamos comprometidos a trabajar con otros países para apoyar a aquellos que deseen impulsar su transición hacia una energía limpia y segura», dijo la enviada del Reino Unido para el Clima, Rachel Kyte, quien asiste a la reunión.
«Tenemos la experiencia de nuestra transición para compartir y la experiencia reciente de avanzar hacia la seguridad energética con nuestra misión de energía limpia.»
El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo en las últimas semanas, lo que pone de relieve los riesgos de la dependencia de los combustibles fósiles y vuelve a centrar la atención en las cuestiones de seguridad energética.
«Precisamente por eso esta conferencia es importante ahora», dijo la expresidenta irlandesa Mary Robinson, quien asiste a la reunión como miembro fundadora del grupo The Elders, formado por exlíderes mundiales.
«La urgencia se ha multiplicado. Lo que está sucediendo ha empeorado la crisis de los combustibles fósiles en la que ya nos encontramos.»
Los dramáticos acontecimientos en el estrecho de Ormuz y en otros lugares están influyendo en las decisiones que toma la gente sobre el consumo de energía.
«Acabo de salir de una reunión del consejo asesor de Mercedes-Benz, y me han comentado que lo que está sucediendo es un éxito: un fuerte aumento de la demanda de vehículos eléctricos en Europa», dijo el profesor Rockström.
«La gente está reconociendo que quiere independencia energética; no quiere estar en manos de un mercado volátil de petróleo y gas.»
El surgimiento de esta nueva «coalición de los dispuestos» plantea interrogantes sobre si representa un alejamiento total del proceso de la COP.
«En definitiva, no se necesitan todos los países para impulsar el progreso global. Se necesita un punto de partida», dijo Katerine Petersen, del grupo de expertos E3G, que asiste a la reunión.
«Entonces se necesita una coalición que pueda expandirse con el tiempo y demostrar cómo puede ser útil. Y creo que eso es lo que esperamos ver de Santa Marta.»
Los organizadores subrayan que esta reunión no es una alternativa a la COP, sino que la consideran fundamental para reactivar ese proceso.
Algunos de los líderes de la COP brasileña estarán presentes en Santa Marta y las principales conclusiones acordadas allí pasarán a formar parte de la hoja de ruta de Brasil para alejarse de los combustibles fósiles, que el país ha dicho que publicará antes de la COP31 en Turquía en noviembre.