Estados Unidos lanza un ataque aéreo contra militantes del ISIS en Nigeria.

Se ve una cruz en la Iglesia de la Asunción, luego de los ataques aéreos estadounidenses contra militantes del Estado Islámico, según el presidente estadounidense Donald Trump y el ejército estadounidense, en Ikoyi, Lagos, Nigeria, el 26 de diciembre de 2025. REUTERS/Sodiq Adelakun

Por Ben Ezeamalu, Idrees Ali y Daphne Psaledakis

LAGOS, 26 dic (Reuters) – Al cooperar públicamente con Estados Unidos en un ataque aéreo el día de Navidad, el gobierno de Nigeria puede haber evitado la humillante acción militar unilateral amenazada hace un mes por el presidente Donald Trump.

Pero los expertos en seguridad dicen que no está claro si tales ataques pueden hacer mucho para obstaculizar a los militantes islamistas que han amenazado durante mucho tiempo a las comunidades de la zona.

Trump anunció el jueves en Truth Social que las fuerzas estadounidenses habían lanzado un ataque contra militantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria a petición del gobierno nigeriano. Aseguró que el grupo había estado atacando a los cristianos de la región.

Los medios locales informaron de fuertes explosiones en la aldea de Jabo la noche del día de Navidad. Reuters no ha podido confirmar si hubo víctimas.

Un funcionario de defensa estadounidense, hablando bajo condición de anonimato, dijo a Reuters que el ataque fue llevado a cabo por alrededor de una docena de misiles Tomahawk lanzados desde un buque de guerra de la Armada estadounidense.

Abuja confirmó su aprobación de la operación. El ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, declaró el viernes que Nigeria había actuado conjuntamente con Estados Unidos, pero que no se había atacado a ninguna religión en particular.

«Nigeria es un país multirreligioso y estamos trabajando con socios como Estados Unidos para combatir el terrorismo y proteger vidas y propiedades», dijo Tuggar a Channels Television de Nigeria.

¿IMPACTO SIMBÓLICO O DE LARGO PLAZO?

Después del ataque, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo en X que «había más por venir».