El expresidente Joe Biden deseó a sus seguidores “una Nochebuena tranquila y alegre llena de amor” el miércoles X, pero su presencia oculta en la foto familiar atrajo gran parte de la atención.

El 46º comandante en jefe permaneció en la parte de atrás con el rostro parcialmente bloqueado por la ex primera dama Jill Biden .

No haría falta ser un fotógrafo profesional para darse cuenta de que la foto del ex líder del mundo libre podría mejorarse.

Los observadores de X, algunos de los cuales parecen ser partidarios de Donald Trump , señalaron la rareza .

“¿Por qué estás atrás, bloqueado por Jill?”, escribió alguien .

«¿Soy solo yo o es raro que su propio equipo no haya podido publicar una foto del expresidente que no esté tapada por su esposa?», intervino otro .

El mensaje del expresidente destacó por su tono cálido en contraste con el de su sucesor, quien despotricó contra la “ escoria de la izquierda radical ”.

Biden, de 83 años, se ha mantenido prácticamente al margen del ojo público desde que dejó la Casa Blanca en enero. Su oficina anunció en mayo que le habían diagnosticado un cáncer de próstata agresivo que se había extendido a los huesos.

A principios de este mes, habló en un evento LGBTQ+, instando a la gente a luchar contra la demonización de la comunidad por parte de Trump.